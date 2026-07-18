Dimayor aplicará en el fútbol colombiano una polémica regla que ya dejó dos expulsados en el Mundial 2026

La Dimayor confirmó un nuevo paquete de modificaciones arbitrales que comenzará a aplicarse en sus competencias del segundo semestre de 2026. La medida que más impacto genera incorpora una tarjeta roja para los jugadores que se cubran la boca con el fin de ocultar insultos, expresiones abusivas o comentarios discriminatorios durante una confrontación con un rival.
La norma ya fue utilizada en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado por esta causa durante el partido frente a Turquía, mientras que el ecuatoriano Piero Hincapié recibió la misma sanción en el compromiso entre Ecuador y México por los dieciseisavos de final. Son los únicos dos antecedentes registrados hasta el momento bajo esta disposición.
Las modificaciones anunciadas por la Dimayor entrarán en vigor en la Liga BetPlay II-2026, el Torneo BetPlay II-2026, la Copa BetPlay desde la fase 1B y la Liga Femenina desde los cuadrangulares. Además de la nueva causal de expulsión, el reglamento incluirá cambios relacionados con el tiempo efectivo de juego, las sustituciones, la atención médica y las funciones del VAR.
Las nuevas disposiciones hacen parte de las actualizaciones aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las Reglas de Juego, aunque cada competición tiene la potestad de decidir cuáles implementa.
¿Cómo funcionará la nueva tarjeta roja en el fútbol colombiano?
La modificación no sanciona a un jugador únicamente por cubrirse la boca. La expulsión podrá aplicarse cuando el árbitro considere que el futbolista utiliza ese gesto para ocultar comentarios provocativos, despectivos, abusivos o discriminatorios dirigidos a un adversario durante una confrontación.
La IFAB promovió este cambio para facilitar la identificación y sanción de conductas que en muchos casos resultaban difíciles de comprobar porque los jugadores impedían la lectura de labios al cubrirse parcialmente el rostro con la mano, el brazo o la camiseta.
En estos casos, el VAR podrá intervenir cuando existan imágenes que permitan revisar la acción y respaldar la decisión arbitral. Precisamente así ocurrió en una de las expulsiones registradas durante el Mundial 2026, donde la tecnología ayudó a confirmar la infracción.
Aunque la regla ya forma parte del reglamento colombiano, su aplicación dependerá del contexto de cada jugada y de la valoración del árbitro, por lo que cubrirse la boca para hablar con un compañero o durante una acción sin confrontación no constituye, por sí solo, una infracción sancionable.
Los otros cambios que anunció la Dimayor para la Liga BetPlay
La nueva causal de expulsión hace parte de un paquete más amplio de modificaciones que busca reducir las interrupciones y agilizar el desarrollo de los partidos.
Entre las novedades, los jugadores sustituidos tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Además, los futbolistas que reciban atención médica deberán permanecer un minuto fuera de la cancha antes de regresar, salvo las excepciones contempladas por las Reglas de Juego.
También habrá cambios para disminuir la pérdida deliberada de tiempo. Los equipos dispondrán de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y los saques de meta una vez estén en condiciones de reanudar el juego.
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El VAR también ampliará sus facultades. A partir de ahora podrá intervenir para corregir una segunda tarjeta amarilla claramente equivocada, solucionar errores de identidad cuando un árbitro amoneste o expulse al jugador incorrecto y revisar saques de esquina concedidos de manera errónea.
La Dimayor aclaró que tres modificaciones aprobadas por la IFAB no serán implementadas por ahora en el fútbol profesional colombiano: las cámaras corporales para los árbitros, el fuera de juego semiautomático y las pausas automáticas de hidratación. Con ello, el fútbol colombiano adoptará parte de las novedades que comenzaron a utilizarse durante el Mundial 2026, manteniendo algunas herramientas reservadas para competiciones internacionales.