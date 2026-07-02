Accionista mayoritario de Millonarios aclara si el equipo fue vendido: Esto se sabe

Millonarios sigue sin cambiar de propietario. Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva del club y representante de Amber Capital, desmintió las versiones que aseguraban que la venta del equipo ya estaba cerrada y confirmó que, aunque existe una oferta formal de entre US$70 millones y US$80 millones, el proceso todavía no ha llegado a una etapa definitiva.
La aclaración se conoció luego de que el periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu, consultara directamente al directivo ante los rumores que circularon sobre una supuesta adquisición del club por parte de un fondo de inversión con sede en Estados Unidos y respaldado por capital qatarí.
Según explicó Serpa, la existencia de una propuesta económica no significa que la operación esté cerrada. De hecho, recordó que Millonarios ha recibido ofertas en otras oportunidades que finalmente no terminaron en una venta.
La propuesta conocida en las últimas horas estaría dirigida a adquirir el 86 % de las acciones de Azul & Blanco S. A., sociedad que administra el club y cuya participación mayoritaria pertenece a Amber Capital.
Oferta por Millonarios sigue en evaluación
Durante la conversación con Blu Radio, Serpa fue claro al señalar que el proceso aún debe cumplir varias etapas antes de que pueda concretarse una eventual transacción.
El directivo confirmó que la oferta se mueve en un rango de entre US$70 millones y US$80 millones, pero insistió en que todavía no existe un acuerdo definitivo entre las partes.
Uno de los pasos pendientes es el proceso de due diligence, una revisión técnica y financiera mediante la cual el posible comprador analiza la información contable, jurídica, administrativa y operativa del club antes de tomar una decisión final.
Solo después de completar esa verificación y de alcanzar un acuerdo entre vendedor y comprador podría avanzarse hacia el cierre de una eventual negociación.
Millonarios viene de reportar pérdidas en 2025
Mientras continúan las conversaciones, Azul & Blanco informó recientemente que no distribuirá utilidades correspondientes al ejercicio de 2025, luego de registrar pérdidas cercanas a $4.690 millones.
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De acuerdo con la información financiera reportada por la compañía, el resultado antes del impuesto de renta fue negativo en cerca de $4.680 millones y, una vez contabilizado el gasto tributario, la pérdida neta ascendió a aproximadamente $4.690 millones.
El contraste con el año anterior es amplio. En 2024, la sociedad reportó una utilidad neta de $15.311 millones y ganancias antes de impuestos por $27.454 millones, resultados que incluyeron el impacto financiero de la temporada en la que Radamel Falcao García se incorporó por primera vez al equipo.