Millonarios cerró importante patrocinio internacional: Los detalles del negocio

Millonarios informó que cerró un importante patrocinio internacional, con el que mejorará, además de sus ingresos, su oportunidad de posicionamiento de marca.
“Es el resultado de trabajar alianzas que hacen crecer las marcas para llevar, tecnología, calidad y entretenimiento a más personas en toda Colombia”, dijeron las firmas.
La nueva alianza entre GAC y de Millonarios toma forma teniendo en cuenta que “cada uno en su segmento es líder desde hace muchos años; el pilar fundamental de hacer las cosas bien como bandera de liderazgo es uno de esos valores principales. Por eso no es extraño que se unan desde ahora como aliados estratégicos, de marca y sobre todo de corazón”.
De acuerdo con las firmas, habrá una edición embajadora conmemorativa del AION V, “que celebra cada uno de los campeonatos ganados por Millos en la liga colombiana, serán 16 carros de esta versión, que estará solo disponible en Bogotá con 15 unidades AION V 600 y 1 unidad 500”.
Más detalles de la alianza entre Millonarios y GAC
De esta manera, cada unidad viene marcada y personalizada con el número de unidad limitada, el sticker posterior de “Legado, Amor y Gloria”, tapetes marcados con ambos logos, cinturones y costuras en azul de Millonarios, camiseta oficial, maletín oficial y Experiencia Hospitality para dos personas en un partido en el estadio El Campín.
“El precio público del AION V 600 MILLOS es de $135.990.000 que es el mismo precio del carro en versión stock y el AION V 500 MILLOS llega en $125.990.000 también el mismo precio en versión stock”, dijo la marca de vehículos.
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“Para GAC Motor es muy importante tener aliados que sean cercanos, visionarios y apasionados, y es un punto muy importante que además estén alineados con la visión que como empresa y marca tenemos en Colombia, Millonarios FC es el mejor del futbol colombiano y a construido una historia que le da respaldo, credibilidad y demostración de fuerza y resiliencia, a todos quienes los conocen”, dijo José Gabriel Rodríguez Hernández, Gerente General.