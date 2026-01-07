El retorno de Falcao García a Millonarios dejaría importante y millonario impacto para Bogotá

El club embajador, a través de sus redes sociales, confirmó la llegada de Falcao García a Millonarios, en lo que será su segundo ciclo en el equipo bogotano.
El impacto para el club embajador en términos económicos se traduce en importantes y mayores ingresos desde el lado de la venta de camisetas y, sobre todo, abonos.
Hay que recordar que, durante su primer ciclo, Falcao García representó para Millonarios que los abonos crecieran desde los 8.000 hasta los 10.000, en cuestión de minutos tras el anuncio de su llegada.
Más allá de los efectos económicos sobre el club, el regreso del goleador histórico de la Selección Colombia supone también una derrama económica relevante para Bogotá.
El impacto económico de Falcao García en la economía de Bogotá
Justamente cuando llegó por primera vez a Millonarios, en junio del 2024, la Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer un estudio que mostraba los efectos sobre el comercio, por ejemplo, por la presencia del exjugador de la Selección Colombia en el FPC.
Para ese momento, el informe daba cuenta de que el consumo en bares, así como las ventas asociadas a los partidos de Millonarios, iban a generar cerca de $160.000 millones durante ese segundo semestre del 2024, lo que equivalía al 0,07 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá.
Agregaba ese mismo análisis que una parte importante de ese dinero, cerca de $52.000 millones, provendría de la influencia que ejerce la figura de Falcao.
Durante su primer paso por Millonarios, Falcao García disputó 28 partidos y convirtió 11 goles. Decidió renunciar al club luego de quedar eliminado en el torneo apertura de la liga colombiana tras caer contra Santa Fe 1-2.