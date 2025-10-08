Hay revolcón directivo en Millonarios: Estos serán algunos de los cambios

A pesar del respiro tras la victoria frente a América de Cali en El Campín, la crisis de resultados en Millonarios ha detonado una importante reestructuración administrativa. Según el periodista César Augusto Londoño, la salida de Ricardo ‘El Gato’ Pérez de la dirección deportiva del club es un hecho, por lo que el cargo será asumido por Édgar Moreno, un profesional que venía trabajando en las divisiones menores.
El equipo capitalino registraba uno de sus peores inicios en los últimos torneos cortos. Tras el triunfo de ayer, el ‘Embajador’ se ubica actualmente en la posición 13 de la tabla con 17 puntos, lo que lo deja a tres unidades de la octava casilla, ocupada por el Deportivo Cali con 20 puntos, cuando restan pocas fechas para finalizar la fase de ‘todos contra todos’.
Ricardo Pérez, quien llegó al cargo en abril de 2024, no logró obtener títulos con el equipo profesional durante su gestión. Su balance como director deportivo estuvo constantemente bajo el escrutinio de la hinchada, especialmente por el desempeño de varios refuerzos que, según los reportes, no lograron responder a las expectativas de la plantilla.
La directiva busca con este cambio no solo un revulsivo en la gestión, sino también una nueva estrategia de fichajes que permita al técnico Hernán Torres y al proyecto deportivo retomar la senda del éxito.
‘El Gato’ Pérez, exjugador del club y con experiencia previa como presidente de Fortaleza y América de Cali, ocupará ahora una nueva posición dentro del esquema administrativo de Millonarios, aunque el cargo específico no ha sido detallado.
La decisión de mantenerlo en la estructura directiva es una señal de que el club valora su trayectoria dirigencial, incluso si los resultados deportivos inmediatos no se cumplieron. Su gestión, aunque corta, marcó un intento por establecer un puente entre la directiva y el cuerpo técnico, un rol clave en el fútbol moderno.
Édgar Moreno: Una apuesta por la formación y la cantera
El ascenso de Édgar Moreno a director deportivo representa una apuesta directa de la junta directiva por la filosofía de la cantera y la formación de talento propio. Moreno, conocido por su trabajo en las categorías juveniles, tiene la misión de revitalizar la planeación deportiva y garantizar una transición de los jóvenes jugadores al equipo profesional.
Moreno deberá funcionar como el principal mediador estratégico, asegurando que el equipo profesional y las categorías inferiores sigan la misma línea institucional, desde la contratación de cuerpos técnicos hasta la elección de jugadores.
Recomendado: Referente capitán de Millonarios aseguró que viene inversión para el club: De esto se trata
La figura de Moreno, procedente de la cantera, recuerda a procesos exitosos en otros clubes que optaron por directores con profundo conocimiento de los canteranos, buscando que el ADN de la institución se mantuviera en cada decisión deportiva.