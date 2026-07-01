Carlos González Puche deja de ser el presidente del gremio de futbolistas en Colombia: Ya hay reemplazo

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) anunció un cambio en su dirección ejecutiva después de más de dos décadas. Carlos González Puche terminó su etapa al frente de la organización tras cumplir los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, según informó el sindicato en un comunicado oficial.
Con esta decisión concluye una gestión de más de 22 años en la que González Puche fue una de las principales figuras en la representación de los derechos laborales de los futbolistas profesionales en Colombia. Además de liderar la organización, fue uno de sus fundadores y participó en los principales procesos de negociación con clubes, la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y organismos internacionales.
Acolfutpro también confirmó quién asumirá la dirección mientras continúa el funcionamiento normal de la organización. El relevo se da en un momento en el que el sindicato mantiene abiertos temas relacionados con las condiciones laborales de los jugadores, el calendario del fútbol profesional y el desarrollo de nuevas políticas para el sector.
La organización hace parte de Fifpro, la federación internacional que agrupa a más de 60 sindicatos de futbolistas en el mundo y representa a cerca de 65.000 jugadores profesionales, lo que convierte a Acolfutpro en el representante oficial de Colombia dentro de esa red internacional.
Carlos González Puche deja Acolfutpro tras más de dos décadas de gestión
Durante su periodo, el directivo encabezó diferentes procesos relacionados con la defensa de los derechos laborales de los futbolistas profesionales, incluyendo discusiones sobre contratación, estabilidad laboral, seguridad social y condiciones de trabajo dentro del fútbol colombiano.
La organización destacó que González Puche fue uno de los fundadores de Acolfutpro y que su trabajo contribuyó a consolidar el sindicato como el principal representante de los jugadores profesionales del país.
El dirigente también fue uno de los voceros más visibles en los debates sobre la regulación laboral del fútbol colombiano y en los procesos de diálogo con entidades nacionales e internacionales vinculadas al deporte.
Luis Alberto García asumirá la Dirección Ejecutiva de Acolfutpro
El sindicato informó que, de acuerdo con sus estatutos, el secretario general, Luis Alberto García, asumirá las funciones de la Dirección Ejecutiva.
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La decisión busca garantizar la continuidad administrativa de la organización mientras mantiene en marcha los proyectos y la representación de los futbolistas profesionales afiliados.
En su comunicado, Acolfutpro señaló que continuará trabajando en el fortalecimiento de sus objetivos institucionales y en la defensa de los derechos de los jugadores colombianos.
El relevo marca el cierre de una de las etapas más largas en la dirección de organizaciones deportivas en Colombia y abre un nuevo capítulo para el sindicato que representa a los futbolistas profesionales del país.