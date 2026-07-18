José Manuel Restrepo precisa postura sobre recursos y apoyo del BID por US$63 millones para inicio de nuevo Gobierno

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldó las declaraciones de su presidente, llan Goldfajn, donde afirmó acompañar el inicio del Gobierno de la Espriella por medio de una plataforma de cooperación técnica no reembolsable.
Estará orientada, explicó el BID, a acelerar la preparación y ejecución de las prioridades estratégicas del nuevo Gobierno para que Colombia “pueda avanzar desde el primer día con una agenda de reformas, inversión y desarrollo”.
Así, por medio de un comunicado, el banco informó que cuenta actualmente con una cartera activa de aproximadamente US$63 millones en recursos de cooperación técnica no reembolsable para Colombia, correspondientes a operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso.
Para la implementación, señaló que se desarrollará progresivamente de acuerdo con los cronogramas de ejecución de cada operación y las prioridades definidas conjuntamente entre el Gobierno de Colombia y el banco.
Destacado: Colombia vuelve al escenario internacional “con grandeza”: será aliado estratégico de EE. UU. para la recuperación de Venezuela
Por su parte, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, por medio de su red social X enfatizó: “Desde el primer momento en que el Presidente del BID sostuvo su conversación con el presidente electo, se trazó una ruta de trabajo conjunta para acompañar al nuevo Gobierno. Esa agenda quedó consolidada esta semana en Washington y marca el inicio de una alianza estratégica para convertir en realidad los grandes objetivos de la patria milagro”.
A su vez, dejó claro que son recursos que no generan deuda para Colombia, y que pondrán al servicio del país “el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado, sentando las bases de las reformas y las inversiones que marcarán el rumbo del país durante los próximos años”.
El comunicado también precisó que tras las reuniones entre el BID, Restrepo y los ministros de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo designados del nuevo Gobierno, se consolidó una hoja de ruta para dar continuidad al proceso de cooperación y acelerar la preparación de las iniciativas prioritarias para el país.
Así, el siguiente paso se dará el próximo 29 y 30 de julio, cuando se inicie una misión técnica del Banco, encabezada por la vicepresidenta de Países e Integración Regional, Anabel González, que trabajará junto al equipo del Gobierno entrante en la estructuración de las operaciones de cooperación y en la identificación de los proyectos estratégicos que respaldarán las prioridades del inicio de la nueva administración.