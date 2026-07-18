Colombia vuelve al escenario internacional “con grandeza”: será aliado estratégico de EE. UU. para la recuperación de Venezuela

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, entregó un balance de su recorrido por Estados Unidos, donde entabló conversaciones con altos funcionarios del Gobierno Trump y el sector privado.
En cifras, Restrepo especificó que fueron más de 50 reuniones con el Gobierno estadounidense, mientras que con el sector productivo, logró reunirse con 200 empresarios inversionistas de ese país.
“Colombia retorna al escenario internacional con grandeza. Colombia se vuelve hoy ese aliado estratégico de los Estados Unidos para nuevas oportunidades en nuestro país”, afirmó el nuevo vicepresidente.
En casos concretos, aseguró que el próximo 25 de julio “tendremos a la vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo para definir la agenda prioritaria en infraestructura, en energía, en educación, en materia de servicios públicos”.
Y el 28 de julio, Colombia tendrá una misión internacional de organismos del Gobierno de EE. UU. que se reunirán en equipos de trabajo con los ministros y ministras designadas para priorizar los temas donde se contará con el apoyo de dicho país.
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Comercio internacional y nuevos proyectos para el país
Restrepo aseguró que “hablamos explícitamente sobre un comercio justo y competitivo, donde haya beneficios para los exportadores de nuestro país y donde Colombia sea protagonista del fortalecimiento de las cadenas de valor de los Estados Unidos”.
Complementó además que, en la conversación con los distintos secretarios de ese país, Colombia asume el papel de aliado estratégico “para la recuperación de Venezuela, oportunidad de inversión y de comercio que genera crecimiento y beneficio social para nuestro país”.
Finalmente, anunció que a finales de agosto del presente año se hará el lanzamiento de un nuevo proyecto apoyado por United States Trade and Development Agency, que permitirá que Colombia “de un paso adelante en materia de tecnología en la cuarta revolución industrial”.
Y para el cierre de septiembre, se llevará a cabo la semana dedicada a la patria milagro en Nueva York. “Esperaremos inversionistas, líderes empresariales en una demostración de que Colombia está siendo atractivo hoy más que nunca para el mundo”.
Enfatizó que los avances en comercio tendrán resultados sociales, es decir, beneficios en la generación de empleo, construcción de política social y mejorar las condiciones en materia de salud, vivienda y educación.
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