Colombia superó los 100 mil carros vendidos a abril y el Tesla Model Y lideró el mercado por segundo mes consecutivo

El mercado automotor en Colombia continúa evidenciando una recuperación sostenida a lo largo de 2026. Así lo confirma el más reciente informe presentado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en el que se reporta que durante abril se matricularon 26.787 vehículos nuevos. Esta cifra representa un incremento del 54 % frente al mismo mes de 2025, lo que ratifica una tendencia positiva en la dinámica del sector.
El balance acumulado entre enero y abril también refleja este comportamiento. En ese periodo se registraron 100.446 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 49,3 % en comparación con el mismo lapso del año anterior. Este desempeño consolida la reactivación del mercado, impulsada tanto por la demanda de los hogares como por la renovación de flotas en actividades productivas.
Por segmentos, los vehículos utilitarios deportivos (SUV) lideraron el crecimiento, con un aumento del 73,2 %. A este grupo le siguieron los vehículos comerciales de pasajeros, que crecieron un 71 %, y los de carga, con una variación del 40,5 %. Estas cifras evidencian una recuperación tanto en el uso particular como en sectores vinculados al transporte y la logística.
En cuanto al comportamiento por ciudades, Bogotá registró el mayor incremento, con un crecimiento del 108 % en matrículas. Le siguieron Medellín, en el Valle de Aburrá, con un aumento del 76 %, y Armenia, con un 68 %. También se destacaron Villavicencio y Rionegro, que reportaron variaciones del 68 % y 54 %, respectivamente.
Uno de los elementos más destacados del informe es el avance de los vehículos con tecnologías limpias. Durante abril de 2026, los automóviles eléctricos alcanzaron 5.192 unidades matriculadas, lo que representa un crecimiento del 304 % frente al mismo mes de 2025. Por su parte, los vehículos híbridos también mantuvieron una evolución significativa, con un incremento del 76 % y un total de 7.476 registros.
¿Cuáles fueron las marcas y los vehículos más vendidos?
Respecto a las marcas, el informe señala que las más vendidas durante abril fueron Kia, Renault, Tesla, Mazda, Chevrolet, Toyota, Suzuki, BYD, Hyundai y Volkswagen.
En cuanto a los modelos más comercializados, el Tesla Model Y lideró las ventas con 2.264 unidades, lo que le otorgó una participación del 8,5 % en el total mensual. Le siguieron la Renault Duster, con 1.065 unidades; el Kia K3, con 919; la Mazda CX-30, con 768; y el Mazda 2, con 675 unidades vendidas.
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