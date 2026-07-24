Mercados ven con optimismo la llegada de De la Espriella al gobierno de Colombia: estratega jefe de StoneX

Kathryn Rooney Vera, Chief Strategist de StoneX, afirmó que el panorama económico mundial continúa marcado por una inflación persistente y un costo del capital elevado, factores que limitarían la posibilidad de nuevos recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
En entrevista con Valora Analitik, durante el XXII Congreso Internacional PorkAméricas 2026, del que este medio es aliado, Rooney Vera explicó que, aunque la economía estadounidense mantiene un crecimiento sólido, ya comienzan a observarse señales moderadas de desaceleración.
Sin embargo, consideró que estas no serán suficientes para que la Fed reduzca nuevamente las tasas de interés.
«La inflación sigue por encima de la meta del 2 % y ya llevamos cinco o seis años en esa situación. El consumo de servicios sigue impulsando la demanda y, además, el precio del petróleo y de los alimentos podría seguir aumentando por el cierre prolongado del estrecho de Ormuz», señaló.
La estratega advirtió que el conflicto geopolítico en Medio Oriente mantiene presiones sobre la inflación mundial y que, si la economía estadounidense continúa mostrando resiliencia, incluso podrían presentarse nuevas alzas en las tasas de interés.
Mercado ve con optimismo el nuevo rumbo de Colombia
Sobre Colombia, Rooney Vera aseguró que los mercados han recibido de manera positiva el resultado de las elecciones presidenciales, reflejándose en una reducción del costo de financiamiento del país y en el fortalecimiento del peso colombiano.
Según explicó, los inversionistas esperan un entorno más favorable para la inversión privada, especialmente en sectores como el petrolero, así como un manejo más prudente de las finanzas públicas.
«El mercado lo ha tomado como una señal positiva para los empresarios, para la inversión en el sector petrolero y para unas mejoras fiscales que son muy necesarias. Hemos visto una apreciación importante del peso y una caída en las tasas de los bonos colombianos», indicó.
No obstante, enfatizó que ese optimismo dependerá de la capacidad del nuevo Gobierno para convertir las expectativas en resultados concretos.
En ese sentido, sostuvo que será clave la conformación de un gabinete con credibilidad, particularmente en el Ministerio de Hacienda, así como la capacidad del Ejecutivo para obtener respaldo en el Congreso e implementar un presupuesto fiscalmente responsable.
«Ahora toca ejecutar. Si el presidente logra gobernar y hacer los ajustes fiscales que el mercado espera, el peso podría seguir fortaleciéndose y el costo del financiamiento para Colombia continuar disminuyendo», concluyó.
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