Metro de Medellín restablece operación completa de la Línea A tras superar falla en la catenaria

El Metro de Medellín informó que la Línea A restableció por completo su operación comercial en la tarde de este miércoles 16 de julio, luego de superar el inconveniente técnico registrado en la catenaria, el sistema que suministra la energía eléctrica para el desplazamiento de los trenes.
Con esta decisión, el servicio volvió a prestarse de manera habitual entre las estaciones Niquía y La Estrella, poniendo fin a las restricciones que durante varias horas afectaron el extremo sur de la red férrea y obligaron a miles de pasajeros a buscar rutas alternativas para completar sus desplazamientos.
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La empresa confirmó el retorno de la operación a través de un mensaje publicado en sus canales oficiales: «Superado el inconveniente técnico en la catenaria, la Línea A del Metro restablece su servicio comercial entre Niquía y La Estrella. ¡Agradecemos tu comprensión!»
Durante la contingencia, el sistema solo operó entre Niquía y Poblado, mientras que permanecieron sin servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella, debido a las labores de inspección y reparación adelantadas por el equipo técnico.
La empresa había explicado que la novedad obedecía a una falla en la catenaria, infraestructura encargada de suministrar la energía a los trenes. Aunque no detalló el origen específico del daño, indicó que sus equipos especializados trabajaban para identificar la causa y restablecer la operación en condiciones seguras.
La normalización del servicio era especialmente esperada debido a la importancia de la Línea A dentro del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá. Se trata del eje principal del Metro de Medellín y conecta el norte con el sur del área metropolitana, articulando además las demás líneas ferroviarias, tranvías, cables y rutas alimentadoras.
Según cifras oficiales, el Metro de Medellín es la principal opción de movilidad para más de 800.000 ciudadanos y durante 2025 registró 310,2 millones de viajes, consolidándose como el eje del transporte masivo de la ciudad y su área metropolitana.
Por ello, cualquier interrupción en la Línea A suele generar efectos inmediatos sobre la movilidad, especialmente durante las horas de mayor demanda, cuando miles de personas utilizan este corredor para desplazarse entre Medellín y municipios como Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella.
Qué es la catenaria y por qué una falla puede afectar el servicio del Metro de Medellín
La catenaria es el sistema de cables aéreos que suministra la energía eléctrica necesaria para que los trenes puedan operar. A través del contacto permanente entre el pantógrafo del tren y esa infraestructura se transmite la electricidad que permite el desplazamiento de las unidades.
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Cuando se presenta una falla en este componente, la empresa debe restringir o suspender la circulación de los trenes en el tramo afectado mientras verifica las condiciones de seguridad y realiza las reparaciones correspondientes.
Precisamente por esa razón, durante la mañana el Metro limitó la operación únicamente hasta la estación Poblado, mientras los equipos técnicos intervenían el corredor sur de la Línea A.