Puerto Antioquia recibió máquina clave para la expansión del Metro de Medellín y llegada de nuevos trenes

El fin de semana llegó a Puerto Antioquia la nueva máquina reperfiladora de rieles, un vehiculo auxiliar de alta tecnología que arribó para reforzar los trabajos de mantenimiento de la vía férrea del Metro de Medellín.
Tras un trayecto marítimo de casi dos meses desde el puerto de Livorno en Italia, el equipo permitirá ampliar la capacidad operativa del metro para responder al crecimiento de la demanda y a la llegada de 13 trenes nuevos.
Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, expresó: “Hoy podemos traer este tipo de equipos por Puerto Antioquia, lo que nos permite ahorrar tiempos de transporte por su cercanía al Valle de Aburrá y también generar eficiencias en costos. Frente a otros puertos del país, estimamos ahorros cercanos a los $500 millones”.
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Para su adquisición, se realizó una inversión cercana a los $40.000 millones en conjunto con el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro.
En otros detalles, la reperfiladora, fabricada en Fano, Italia, cuenta con una longitud de 37 metros y un peso de 130 toneladas. Su diseño incorpora 20 cabezales de intervención, el doble que la máquina actual. Con estas características, permitirá atender más de un kilómetro de vía por jornada, frente a los 600 a 700 metros que se logran hoy.
Además, el vehículo fue equipado con software de última generación que registra la geometría del riel, detecta defectos superficiales y actúa de manera milimétrica para eliminarlos. De esta forma, recupera la forma ideal del riel, reduce el ruido generado por el paso de los trenes y minimiza vibraciones, lo que también contribuye a disminuir los impactos estructurales sobre los trenes y prolongar su vida útil.
Tras su llegada, el vehículo auxiliar iniciará un proceso de puesta a punto para la verificación de todos sus sistemas. Posteriormente, los operarios del Metro recibirán formación especializada por parte del fabricante, antes de dar paso a las pruebas de campo en la línea comercial.
Una vez culminadas estas etapas, la nueva reperfiladora entrará oficialmente a prestar servicio.
Finalmente, se anunció que en los próximos meses continuarán llegando al país a través de Puerto Antioquia 39 coches adicionales que, una vez ensamblados, se convertirán en 13 nuevos trenes para el Metro de Medellín.