¿Dónde pueden crecer las ventas de vivienda? pregunta clave en Tendencias del Sector Inmobiliario 2026, organizado por Camacol Bogotá & Cundinamarca

El miércoles 5 de agosto Camacol Bogotá & Cundinamarca realizará por primera vez el evento Tendencias del Sector Inmobiliario 2026, un encuentro que reunirá a expertos nacionales, empresarios y líderes del sector para analizar las nuevas preferencias de los compradores de vivienda y los nuevos productos y segmentos donde se identifican oportunidades de crecimiento para el sector construcción en los próximos años.
El evento se realizará en el Auditorio Orígenes de la Universidad EAN a partir de las 8:00 a.m. y, durante la jornada, Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá & Cundinamarca, presentará el panorama del mercado inmobiliario en Bogotá y la región metropolitana, con una lectura sobre cómo los hogares están percibiendo el mercado, cuáles son sus expectativas de compra y los factores que están impulsando la construcción de la vivienda nueva.
Uno de los momentos centrales del evento será la presentación de los resultados del primer estudio de demanda de vivienda del colombiano en el exterior, con datos sobre el perfil del comprador internacional y las estrategias para fortalecer la comercialización en mercados fuera del país, en momentos cuando los ingresos por remesas del exterior se han convertido en una de las principales fuentes de divisas para el país.
“El mercado de vivienda está cambiando y hoy contamos con información que permite entender mejor cómo piensan los hogares, qué buscan y dónde están las nuevas oportunidades de crecimiento para el sector. Este evento ofrece herramientas para que las empresas anticipen esas tendencias, fortalezcan sus estrategias comerciales y contribuyan a consolidar la reactivación del mercado de vivienda en Bogotá y la región”, afirmó Chiriví
Asimismo, habrá un panel de expertos que analizará cómo invierte hoy el nuevo comprador de vivienda: qué busca, cómo compara opciones y qué factores pesan más al momento de decidir una compra. La agenda también incluirá una charla sobre incentivos a la renovación urbana e inmobiliaria en la ciudad.