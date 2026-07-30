Cibest Capital actualizó su portafolio de acciones recomendadas en Bolsa de Colombia: salió Ecopetrol

Cibest Capital, la firma de inversiones del Grupo Cibest (Bancolombia), publicó la actualización de sus Top Picks, las acciones recomendadas en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), correspondiente a julio de 2026.
En esta actualización, Cibest Capital excluyó a Ecopetrol de su portafolio y, en cambio, incorporó a la acción de Grupo Éxito, con una participación de 15 %. “Somos conscientes de que la salida de Ecopetrol implica materializar una pérdida de corto plazo”, reconoce la firma.
Aunque considera positivos los posibles cambios en la política petrolera nacional y una eventual redefinición estratégica de la compañía, más alineada con las dinámicas actuales de la industria, cree que hay factores que limitan su potencial de valorización.
Entre ellos se encuentran la incertidumbre sobre el alcance y la implementación de nuevas políticas y proyectos, la apreciación del peso colombiano y las limitaciones para incrementar significativamente la producción en el corto plazo.
Relacionado: Rentabilidad de Bolsa de Colombia podría llegar a 20 % en 2026 sumando dividendos: estos sectores tienen potencial
¿Por qué entró Éxito al portafolio de Cibest Capital?
La inclusión de Éxito responde a varios factores. El principal de ellos es una mejora del 29,1 % en el precio objetivo, hasta el nivel de $5.550 por título, lo que “implicaría un retorno total aproximado de 24 % al cierre del año, del cual un 2,3 % corresponde a dividendos”.
Este incremento se soporta en el cumplimiento de la estrategia y su replicabilidad hacia el futuro. Además, se tuvieron en cuenta las iniciativas de consolidación de marcas que vienen impulsando ingresos, mejoras en márgenes operativos y una generación estable de caja.
Esto se suma a “una ligera disminución en la tasa de descuento por menor riesgo observado en los países donde opera (CDS). Lo anterior se respalda además en la fortaleza del consumo en Colombia, que se mantendría en el corto plazo, así como por una transformación en el negocio de Argentina, que seguiría los pasos del modelo VivaMalls”.
También se destacó la corrección observada en las últimas semanas, que, junto con una posible inclusión en los índices globales de FTSE Russell durante el rebalanceo de septiembre, podría actuar como catalizador para la acción.
“Adicionalmente, los niveles cercanos a $4.400 han funcionado históricamente como una zona de soporte relevante”, añadió.
Así quedó el portafolio recomendado por Cibest Capital
Teniendo en cuenta los factores mencionados, el portafolio queda conformado por: la acción preferencial de Grupo Sura (con una participación de 30 %), Grupo Éxito (15 %), Banco de Bogotá (20 %), el título preferencial de Davivienda Group (20 %) y Mineros (15 %).
Al explicar la composición del portafolio, Cibest Capital consideró que “el rezago de estos activos frente al índice MSCI Colcap podría corregirse en el corto plazo, respaldado por sus fundamentales”.
En relación con el desempeño del MSCI Colcap, el principal índice del mercado local, la firma indicó que en lo corrido del año, hasta el 28 de julio, sin tener en cuenta dividendos, ha presentado una valorización de 11,28 %, ubicándose en el nivel de 2.301 puntos.
Al tiempo, se mantuvo la perspectiva positiva en la renta variable local. Aunque existen retos importantes macroeconómicos, como una inflación persistente y un deterioro fiscal que mantendrían las tasas de interés altas hacia fin de año, hay una visión positiva en varios frentes.
Entre ellos, la fuerte corrección posterior a las elecciones, la mejora en las expectativas de crecimiento de utilidades de mediano plazo y un mejor sentimiento frente a los fundamentales de la economía para los próximos años, lo que “inclinan la balanza a favor de tener exposición en acciones dentro de los portafolios”.
—