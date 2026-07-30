Banco Caja Social anuncia cambios en su estructura directiva: habrá fusión de vicepresidencias y nuevos nombramientos

El Banco Caja Social, empresa de la Fundación Grupo Social, anunció una evolución en su estructura directiva, diseñada para fortalecer su capacidad de servicio, gestión del negocio y proceso de transformación.
Estos ajustes, que reflejan la evolución permanente de una entidad con 115 años de historia, entrarán en vigor a partir del próximo primero de agosto de 2026.
Como parte central de esta reestructuración, el banco consolidará dos áreas clave en una sola dependencia: la Vicepresidencia de estrategia y negocio. Esta nueva unidad nace de la fusión entre la Vicepresidencia de desarrollo de negocio y una parte de la Vicepresidencia de estrategia y transformación.
Al frente de esta nueva cartera estará Manuel Francisco Azuero Figueroa, quien lleva dos años en la entidad liderando la formulación y el seguimiento de la estrategia corporativa.
Nueva vicepresidencia y cambio de directivos
La evolución institucional también incluye la creación de la Vicepresidencia de desarrollo organizacional. Su propósito principal será gobernar capacidades especializadas en el modelo operativo, arquitectura empresarial y metodologías, impulsando objetivos de alto impacto como la agilidad a escala.
Esta nueva posición será ocupada por Andrea Liliana Cristancho Bueno, quien durante los últimos cuatro años ha liderado el Centro de excelencia de organización y procesos dentro de la entidad financiera, impulsando el modelo operativo de la entidad.
La reestructuración coincide con el cierre de un ciclo para la organización. Elsa Patricia Manrique Ospina, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Desarrollo de negocio y representante legal, se retirará de la institución el próximo 31 de julio para disfrutar de su jubilación. La entidad destacó su trayectoria ejemplar de 34 años de servicio y su valioso aporte al crecimiento del banco.
Por otro lado, a partir del 5 de agosto, se incorporará Juan Camilo Mesa Escobar como el nuevo vicepresidente de Riesgos. Mesa Escobar cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión integral de riesgos en el sector financiero, aportando una visión estratégica que integra la analítica, la regulación y la sostenibilidad financiera.
Con estos cambios, el Banco Caja Social reafirma su compromiso de mantenerse como una entidad sólida, ágil y cercana a los colombianos, adaptándose a los desafíos del entorno actual.
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