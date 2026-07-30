Déficit fiscal se ubicaría en 6,5 % del PIB, por encima de las estimaciones del Gobierno colombiano

El déficit fiscal del Gobierno Nacional podría cerrar 2026 en 6,5 % del PIB (Producto Interno Bruto), una cifra superior a la estimada por el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que proyectó este indicador en 5,3 %. Bancolombia añadió que para 2030 este indicador descendería gradualmente hasta 3,7 %. Cabe recordar que en 2025 el déficit fiscal cerró en 6,4 %.
Las proyecciones fueron presentadas por el equipo de investigaciones de Bancolombia durante el Foro del Gas 2026, organizado por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). En ese espacio también se destacó que la participación en el PIB de la explotación de minas y canteras, que incluye petróleo, gas y minería, fue de 3,5 % durante el primer trimestre de 2026, apenas 0,1 puntos porcentuales por encima del mismo periodo de 2025 y por debajo de los niveles registrados en años anteriores.
Los departamentos con mayor participación de esta actividad dentro de su economía son Meta, Casanare, Arauca, La Guajira, Cesar y Putumayo.
En materia de crecimiento económico, se señaló que los servicios continúan siendo el principal motor de la economía, mientras que sectores como la minería y la construcción mantienen un desempeño más débil.
Bancolombia proyectó que el PIB crecería 2,6 % en 2026, impulsado principalmente por el consumo privado y el gasto público. Para 2028, 2029 y 2030, la entidad estima un crecimiento de 2,7 %, por debajo del crecimiento potencial de la economía colombiana, calculado en 3 %.
En cuanto a la política monetaria, se prevé que la tasa de intervención del Banco de la República se ubique en 12,75 % al cierre de 2026, lo que representa un incremento de más de tres puntos porcentuales frente a 9,25 % registrado en 2025. Posteriormente, estima una reducción gradual hasta llegar a 7 % en 2030.
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La proyección de inflación también apunta a un aumento en 2026, esta alcanzaría 6,4 %, frente a 5,1 % con el que cerró 2025. A partir de entonces, el indicador descendería progresivamente hasta ubicarse en 3,3 % en 2030, un nivel más cercano a la meta del Banco de la República, que ha reiterado que una moderación de la inflación es un requisito para continuar reduciendo las tasas de interés.
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