Bogotá supera a Londres y Frankfurt en crecimiento salarial, pero enfrenta una de las inflaciones más altas del mundo

¿Qué tienen en común Bogotá, Lisboa y Atenas? Que han superado la progresión salarial de los principales mercados desarrollados en la última década, según la décima edición del informe Mapping the World’s Prices 2026, elaborado por el Deutsche Bank Research Institute.
El estudio, que analiza 69 ciudades clave, reveló un cambio importante en el mapa económico global tras la pandemia y las crisis geopolíticas. Entre los hallazgos más sorprendentes destaca que Bogotá registra un crecimiento de los salarios netos superior al de potencias financieras como Londres, Frankfurt y Copenhague en la última década.
De acuerdo con el reporte, los salarios mensuales netos en la capital colombiana medidos en dólares han mostrado una dinámica excepcional, con un incremento acumulado del 74 % desde 2016 (para las capitales de Dinamarca, Alemania y Reino Unido la variación se ubica entre 40 % y 50 %) y un 103 % desde 2019.
No obstante, a pesar de este avance, Bogotá se mantiene en el puesto 63 de 69 en términos de salario absoluto, con un promedio neto de US$718 mensuales, cuando en los primeros lugares la remuneración supera los US$8.300 (Zúrich, Suiza).
El alto costo de la convergencia
Para el instituto de investigación del Deutsche Bank, el crecimiento salarial en Colombia no ha llegado de forma gratuita.
El informe advierte que el país ocupa el sexto lugar entre las economías analizadas con el mayor cambio acumulado en su Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde 2016, registrando un aumento del 63,2 %. Solo países con crisis extremas como Argentina, Turquía, Egipto y Rusia, además de Hungría, superan a Colombia en este indicador inflacionario.
Uno de los puntos más críticos para los habitantes de Bogotá es el acceso a la vivienda propia. La ciudad posee una de las tasas de interés hipotecarias más altas del reporte, ubicándose en el quinto lugar global con una tasa fija anual aproximada del 12,8 %.
Como resultado, el pago de una hipoteca en Bogotá consume el 152 % del ingreso mensual promedio, lo que sitúa a la ciudad en la posición 14 de las urbes donde es más difícil costear una propiedad.
En contraste, Bogotá sigue figurando como una de las ciudades más económicas del reporte en cuanto a gastos cotidianos, ocupando el puesto 64 de 69 en el índice de comestibles y el 62 en alquileres de apartamentos de tres habitaciones.
Sin embargo, el encarecimiento ha sido significativo: el costo del alquiler de una vivienda de 3 habitaciones en el centro ha subido un 73 % desde 2016, alcanzando un promedio de US$1.186.
Panorama regional y mercados emergentes
El comportamiento de los precios en el resto de América Latina y los mercados emergentes muestra contrastes dramáticos.
Argentina es el caso más extremo de inflación acumulada desde finales de 2019, con un incremento del 3.910 %. Debido al colapso del peso (-99 % en una década), Buenos Aires permanece cerca del fondo de las tablas de precios cuando se convierten a dólares, a pesar de la hiperinflación interna.
El grupo de mercados emergentes, por su parte, ha liderado el crecimiento de los alquileres: 7 de sus 10 ciudades están entre las que muestran mayores incrementos de rentas en la última década, debido a que sus precios se han más que duplicado.
En contraste, ciudades como Praga, Varsovia y Budapest en Europa central han experimentado una gran convergencia, donde el fuerte crecimiento salarial y la inflación post-Covid las han transformado de destinos económicos en ciudades de precios medios.
El informe de Deutsche Bank confirma que el costo de vida se está redibujando globalmente. Zúrich y Ginebra continúan disputándose el título de las ciudades más caras del mundo, seguidas de cerca por Tel Aviv, Nueva York y San Francisco.
Tel Aviv ha tenido un ascenso meteórico, convirtiéndose en el lugar más caro para comprar una comida de McDonald’s y el segundo más costoso para servicios públicos y gasolina. Nueva York, por su parte, se mantiene como el referente absoluto e inalcanzable en el costo de los alquileres.
En el extremo opuesto, para quienes buscan el presupuesto más bajo, El Cairo (Egipto) se consolida como la ciudad más barata en múltiples categorías, incluyendo salarios, alquileres y servicios públicos.
India también domina los rankings de bajo costo, con Delhi, Bangalore y Bombay ocupando los últimos lugares en gastos de internet y citas románticas.
Finalmente, Tokio destaca como la ciudad más barata entre los mercados desarrollados, tras completar una histórica depreciación estructural que la ha dejado con niveles de precios un 40 % por debajo de los de Estados Unidos.
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