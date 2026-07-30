Andicom 2026 revela la agenda que marcará el futuro digital de América Latina

La inteligencia artificial ha entrado en una nueva etapa; después de años de desarrollo tecnológico y experimentación, el desafío ya no consiste en demostrar su potencial, sino en convertirlo en resultados tangibles para las organizaciones, los gobiernos y la economía. Valora Analitik será el medio oficial de este evento, uno de los más importantes para las nuevas tecnología en América Latina.
Productividad, competitividad, automatización, nuevos modelos de negocio y toma de decisiones basada en datos serán algunos de los temas que concentrarán la conversación en Andicom 2026, el principal congreso de tecnología y negocios de América Latina, que se realizará del 1 al 4 de septiembre en Cartagena: el 1 de septiembre con el Knowledge Hub, antesala del Main Academic Forum que se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre como el escenario central de la agenda académica.
Bajo la temática «Unleashing the Power of AI», la edición número 41 del congreso parte de una premisa clara: la inteligencia artificial ha comenzado a generar un impacto económico real. El reto ya no es únicamente desarrollar capacidades tecnológicas, sino traducirlas en mayor productividad, crecimiento empresarial, competitividad y bienestar para la sociedad. Esa será la pregunta que orientará toda la agenda académica del encuentro.
«La conversación sobre inteligencia artificial evolucionó. Hoy las organizaciones ya no preguntan qué puede hacer esta tecnología, sino cómo aplicarla para aumentar la productividad, fortalecer la competitividad, mejorar la toma de decisiones y generar ventajas sostenibles. Andicom será el escenario donde líderes globales compartirán experiencias, casos reales y estrategias para convertir ese potencial en resultados concretos», afirmó Mario Castaño, director técnico de CINTEL.
El congreso abrirá el 1 de septiembre con el Andicom Knowledge Hub 2026 – Business Impact Sessions, una jornada de conversaciones estratégicas de alto nivel, casos de uso reales e insights accionables con impacto directo en el negocio, estructurada en paneles ejecutivos, casos de uso reales y espacios de networking ejecutivo. La jornada reunirá, entre otros espacios, al CINTEL AI Forum, centrado en la gobernanza y adopción responsable de agentes de IA, y al CyberShield Forum, dedicado a la ciberseguridad en la era cuántica y la transición hacia la criptografía poscuántica en Colombia.
Del 2 al 4 de septiembre, el Main Academic Forum será el escenario principal del congreso, reuniendo a líderes empresariales, expertos internacionales, autoridades públicas y representantes de compañías tecnológicas para analizar los desafíos y oportunidades que marcarán la evolución de la inteligencia artificial y la transformación digital en América Latina. Toda su agenda está articulada alrededor de cuatro ejes estratégicos: inteligencia artificial, ciberseguridad y confianza digital, conectividad e infraestructura digital, y política pública y regulación.
Como invitada de honor, la Unión Europea tendrá un papel protagónico en la apertura del Main Academic Forum, el 2 de septiembre, jornada dedicada a la inteligencia artificial como infraestructura de desarrollo y a la aceleración tecnológica de las economías. Su presencia refleja el papel del bloque europeo como el mayor inversionista extranjero en el sector tecnológico colombiano: representa el 22% de la inversión extranjera directa en tecnología en el país, ha generado más de 120.000 empleos a través de empresas europeas, y reúne a sus 27 Estados miembros respaldando esta alianza estratégica.
La agenda también contará con la presencia de altos representantes del nuevo gobierno nacional: la apertura del Main Academic Forum y el cierre del congreso estarán a su cargo; durante estos espacios compartirán la hoja de ruta del sector tecnológico y su visión sobre las prioridades digitales de Colombia para los próximos años.
A lo largo de estos tres días, la agenda abordará temas como inteligencia artificial aplicada, automatización, analítica avanzada, plataformas de datos, resiliencia digital, futuro del trabajo, talento digital, gobierno digital, sostenibilidad, conectividad y análisis predictivo, con un enfoque orientado a demostrar cómo estas tecnologías pueden traducirse en mayor productividad y competitividad.
De manera paralela al Main Academic Forum, el Experience Hub ofrecerá a los asistentes un espacio para conocer soluciones, demostraciones tecnológicas e innovaciones desarrolladas por empresas líderes, fortaleciendo la conexión entre conocimiento, tecnología y oportunidades de negocio.
La agenda académica completa, con el detalle de las conferencias, paneles y espacios de conocimiento, está disponible en andicom.co/agenda
Entre los conferencistas confirmados se encuentra Derek Manky, Chief Security Strategist de Fortinet, uno de los principales expertos mundiales en inteligencia de amenazas, quien analizará cómo la inteligencia artificial está transformando el panorama del cibercrimen mediante ataques autónomos, deepfakes y nuevas amenazas digitales, así como las estrategias para fortalecer la resiliencia de las organizaciones.
También participará Raju Vegesna, Chief Evangelist de Zoho Corporation, quien compartirá una visión sobre las nuevas dinámicas de la economía digital y los desafíos que enfrentan gobiernos y empresas para construir soberanía tecnológica en un entorno impulsado por plataformas digitales e inteligencia artificial.
Por su parte, Marc Reguera, Worldwide Customer Engagement GM de Microsoft Fabric, expondrá cómo las organizaciones pueden convertir la inteligencia artificial y el análisis de datos en ventajas competitivas que aceleren la toma de decisiones y la generación de valor.
La agenda incluirá además la participación de Andrés Barrantes, vicepresidente regional para Latinoamérica de Blend360, AWS Premier Partner, quien compartirá experiencias sobre el uso estratégico de la inteligencia artificial para monetizar datos, optimizar costos, aumentar ingresos y fortalecer la competitividad empresarial.
También participará Pilar Manchón, Directora Senior de Estrategia e Investigación de Google Cloud, quien compartirá su visión sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial, abordando cómo la investigación y la innovación están acelerando el desarrollo de capacidades que transforman la productividad, los modelos de negocio y la competitividad de las organizaciones.
La agenda contará igualmente con la participación de Eric Martorell Bouvier, Director de Soluciones de Inteligencia Artificial para Latinoamérica y el sur de Europa de Hewlett Packard Enterprise Company / Servicelab AI, quien analizará cómo las organizaciones pueden acelerar la adopción de soluciones de inteligencia artificial para generar valor de negocio, fortalecer su competitividad y avanzar hacia una transformación digital basada en datos e innovación.