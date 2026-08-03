Petrobras es una de las compañías más grandes del mundo en la industria del petróleo y el gas. Esta empresa tiene una participación clave en Colombia. En sus manos está buena parte del futuro energético del país, pues opera el proyecto Sirius, la iniciativa más importante para que Colombia reduzca su dependencia de las importaciones de gas y aumente el consumo del energético producido en su propio territorio.
Este proyecto se localiza en aguas del mar Caribe. Según lo manifestó en entrevista con este medio, Alcindo Moritz, presidente de Petrobras, la decisión final de inversión se tomaría en el cuarto trimestre de 2027, una vez concluyan las consultas previas y estudios ambientales. El directivo también señaló que, además de Sirius, otros proyectos de exploración hacen que las inversiones de Petrobras en Colombia asciendan a cerca de US$5.000 millones.
¿Cómo va el proyecto Sirius en licenciamiento ambiental y en materia técnica, operativa, financiera?
El proyecto va bien en términos de licenciamiento ambiental, estamos avanzando. Estamos con 116 comunidades de 120 que tenemos. Tenemos 116 ya en la fase de acuerdos, es decir, es más que 90 % de avance en el proceso. Tenemos una meta de terminar todas las consultas este año y estamos trabajando para lograrlo.
¿Cuál es el cronograma del proyecto en estudio ambiental y decisión final de inversión?
El primer gas está planeado para 2030 o 2031. Es una ventana con que trabajamos. La fecha determinística 2031, pero con esta ventana de optimizaciones podemos lograr anticipar un poco. Para que lleguemos a este punto, necesitamos tomar el FID (Final Investment Decision o Decisión Final de Inversión), a fines del año entrante (2027). Para que logremos el FID, necesitamos radicar la licencia ambiental, a principios de 2027.
Para que logremos la radicación de la licencia, necesitamos terminar los procesos de consulta previa. Necesitamos consulta previa, radicación de licencia, FID y el primer gas.
¿Entonces el FID iniciaría en 2027?
Cuarto trimestre de 2027.
¿Y el estudio ambiental en 2027?
Los estudios ambientales ya están, estamos tomando informaciones, generando reportes, y esto pasa en paralelo con el proceso de consulta previa. Para que el año entrante radiquemos el EIA (estudio de impacto ambiental).
¿Cómo va el proyecto Copoazú?
Ya terminamos la perforación de Copoazú hace unos meses, ya anunciamos el descubrimiento. Volúmenes adicionales a Sirius y estamos ahora en operaciones del pozo Sandía, pero todavía no tenemos los resultados. Estamos todavía en operaciones.
¿Sandía es aledaño al proyecto Sirius?
Sí, son todos cerca, creo que son como nueve kilómetros de Copoazú, que queda a 10 kilómetros de Sirius.
¿A cuánto asciende la inversión de Petrobras en Colombia?
Para Sirius tenemos planeada una inversión de US$3.000 millones. Y además de Sirius, tenemos US$1.500 millones de inversión en términos de exploración. Es decir, en total casi US$5.000 millones.
¿Hay otros proyectos que estén adelantando?
Esta campaña exploratoria que estamos casi terminando, empezó con Sirius 2, Buena Suerte, Papayuela, Copoazú y ahora Sandía en operación.
Después que terminemos esta campaña exploratoria, que tardó como dos años, vamos a analizar los resultados, los descubrimientos de Copoazú para ver cómo vamos a arrancar con este proyecto.
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¿Qué piensa de la posible inversión de Ecopetrol en Brava Energía?
Yo no trabajo en Brasil hace un tiempo, pero me parece bien que Ecopetrol esté en este movimiento de internacionalización. Como brasileño, como trabajador de Petrobras, me parece importante que el primer movimiento fuerte de Ecopetrol sea en Brasil.