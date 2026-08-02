Ahora | De la Espriella anuncia aumento en Colombia Mayor pese a déficit de $3,2 billones que dejará Gustavo Petro

En otro de los anuncios claves en su última alocución en redes sociales como presidente electo de Colombia, antes de la posesión el próximo 7 de agosto en Cali, Abelardo de la Espriella, destacó que esta será un punto de partida para que la capital del Valle y el suroccidente colombiano empiecen a recuperar parte de la seguridad y proyección que merecen como región.
En este sentido, resaltó los más de $10.000 millones que moverá la ciudad en derrama económica por la posesión y el costo casi 50 % menor a precios actuales a lo que fue la posesión de Gustavo Petro en 2022.
Por otro lado, presentó nuevas decisiones que marcarán el inicio de su administración y anunció una de las primeras medidas de alto impacto social de su gobierno.
El mandatario electo confirmó que incrementará el monto del programa Colombia Mayor hasta $450.000 mensuales, una decisión que, aseguró, se implementará a pesar del complejo panorama fiscal que recibirá la nueva administración. Hay que recordar que el pago mensual del programa Colombia Mayor es de $80.000 para los beneficiarios menores de 80 años y de $225.000 para los mayores de 80 años.
Durante su mensaje al país, De la Espriella afirmó que su equipo encontró un desfinanciamiento cercano a $3,2 billones en el programa destinado a apoyar a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, situación que, según indicó, obligará a realizar ajustes presupuestales desde el inicio del nuevo gobierno, por lo que encomendó a Sandra Suárez, nueva directora del DPS y a Miguel Gómez, ministro de Hacienda, poner la lupa en este programa.
El anuncio representa una de las primeras definiciones en materia social del nuevo Gobierno y busca fortalecer el ingreso de una población que actualmente recibe transferencias considerablemente inferiores a ese monto.
La decisión también plantea un reto importante para las finanzas públicas, teniendo en cuenta que el nuevo Ejecutivo deberá encontrar fuentes de financiación para cubrir tanto el déficit identificado como el mayor costo que implicará el incremento del subsidio.
El programa Colombia Mayor beneficia a millones de adultos mayores que no cuentan con una pensión o se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. En los últimos años, el monto de las transferencias ha sido objeto de debate por considerarse insuficiente frente al costo de vida y las necesidades de esta población.
El anuncio se produce a pocos días de la ceremonia de posesión presidencial, programada para el 7 de agosto en Cali, donde Abelardo de la Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de la República e iniciará un gobierno que ha anticipado reformas en materia económica, fiscal y social.
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