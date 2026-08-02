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Atención | De la Espriella nombra a Claudia Benavides, nueva Minciencia proveniente de Banco de Talentos; defiende sede presidencial en Barranquilla

Abelardo resaltó que la nueva ministra sale del Banco Nacional de Talentos al cual se han inscrito más de 300.000 colombianos.

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Claudia Benavides
Foto: Claudia Benavides, nueva Minciencia

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En su última alocución en redes sociales como presidente electo de Colombia, antes de la posesión el próximo 7 de agosto en Cali, Abelardo de la Espriella, se dirigió al país para dar las más recientes novedades sobre lo que será el inicio de su gobierno.

Abelardo de la Espriella
Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

“No podemos normalizar que quienes perdieron en democracia estén preparando la desestabilización del país… Vamos a enfrentar las cosas como son”.

Avances de empalmes y el Banco Nacional de Talentos

En este sentido, de la Espriella resaltó los empalmes territoriales, los cuales lideró personalmente en varias regiones del país. En Defensa destacó la nueva estrategia de seguridad y orden público que establecerá ante la Fuerza Pública y Fuerzas Armadas, ante la situación de emergencia en varios departamentos.

“Cada uno de los ministros fue escogido por mí”, enfatizó Abelardo al resaltar las cualidades de cada uno que, según él, poseen las características profesionales y de capacidades “para solucionar los problemas del pueblo”, sin agendas privadas y de servicio al país.

De esta manera, Abelardo resaltó que del Banco Nacional de Talentos que lideran las firmas Magneto y Marble Headhunter, y al cual se han inscrito más de 300.000 colombianos, fue elegida Claudia Benavides como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, demostrando que en su gobierno están teniendo oportunidades profesionales que nunca han intervenido en política.

En materia económica, de la Espriella dijo que se ha recuperado la confianza inversionista desde su elección, con un dólar más barato y tasas que eventualmente estarán a la baja.

Respecto a la construcción de la sede presidencial en Barranquilla en el Batallón Paraíso dijo que “no se está construyendo un nuevo palacio ni una Casa Blanca en el Caribe como algunos han querido hacer creer… Esto no está costando un solo peso a los colombianos y ha sido posible gracias a la donación de materiales de construcción de empresarios y privados de Barranquilla. El mobiliario cuesta aproximadamente $700 millones y sale de mi propio dinero”, enfatizó De la Espriella.

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Tags: Abelardo de la Espriella
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