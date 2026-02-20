Regiotram de Occidente tendría estas estaciones: tiempo de viaje se reduciría hasta hora y media

El Regiotram de Occidente es uno de los proyectos ferroviarios llamados a transformar la movilidad entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. En ese contexto, Orlando Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional, realizó una visita técnica al corredor con el fin de evaluar el estado del trazado y revisar los aspectos clave de la futura operación. Durante el recorrido, el directivo destacó el impacto que tendrá la iniciativa en la reducción de los tiempos de desplazamiento para quienes se movilizan diariamente entre la capital y la sabana.
El funcionario explicó que el propósito principal de estas inspecciones consiste en analizar de manera detallada las condiciones del trazado existente, identificar los puntos estratégicos del proyecto y precisar los elementos que harán parte de los procesos de licitación. Según indicó, la revisión incluye la evaluación de la infraestructura por la que circulará el tren, así como la verificación de requisitos técnicos asociados a seguridad, estabilidad del terreno y adecuaciones necesarias para la operación ferroviaria moderna.
El sistema contará con una extensión cercana a los 50 kilómetros. La meta es que el recorrido completo, incluyendo las paradas en cada estación, pueda realizarse en menos de una hora. Este tiempo representaría un cambio significativo frente a los trayectos actuales por carretera, especialmente para trabajadores y estudiantes que dependen del transporte intermunicipal para ingresar a Bogotá.
¿Cómo será la integración de Regiotram de Occidente con Bogotá?
Además de la reducción de tiempos, el proyecto busca integrarse al sistema de transporte masivo de la ciudad. Una de las estaciones principales estará ubicada en el sector de la calle 72 con avenida NQS, punto donde se prevé conexión con la Primera Línea del Metro de Bogotá. Esta articulación permitirá que los pasajeros continúen sus viajes hacia distintos sectores urbanos mediante un esquema de movilidad complementaria.
La integración operativa facilitará transbordos sencillos y ordenados. En la práctica, los usuarios podrán cambiar de sistema sin necesidad de largos desplazamientos adicionales, lo que contribuirá a disminuir la congestión vehicular en los corredores de acceso a la capital y a mejorar la eficiencia del transporte público regional.
El trazado también contempla estaciones en sectores como la calle 92 y la calle 100, con el objetivo de ampliar la cobertura dentro de Bogotá. Posteriormente, la línea se dirigirá hacia el norte de la sabana. El recorrido incluirá el sector de La Caro, en el municipio de Chía, y continuará hacia Cajicá, donde se proyecta una estación en la antigua infraestructura férrea existente. Esta decisión permitirá aprovechar parte del corredor histórico, reduciendo intervenciones adicionales sobre el territorio.
La terminal del sistema estará ubicada en el municipio de Zipaquirá. De acuerdo con las estimaciones del proyecto, el trayecto completo tomará menos de 60 minutos. En comparación con los desplazamientos actuales en horas de alta demanda, el ahorro podría acercarse a una hora y media para quienes realizan este viaje con frecuencia.