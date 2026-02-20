Nuevo proyecto de vivienda VIS a las afueras de Bogotá en eje estratégico de la calle 13 y el Regiotram 

Para millones decolombianos, tener vivienda propia cerca de nodos de transporte eficientes es uno de los principales objetivos económicos y sociales. En un país donde la movilidad urbana incide directamente en costos de tiempo, productividad y calidad de vida, la cercanía a corredores de transporte de alta capacidad está emergiendo como un factor decisivo en las decisiones de compra, especialmente en proyectos de vivienda VIS.
Este fenómeno se acrecienta en zonas con proyección de crecimiento metropolitano como la Sabana de Occidente, donde la confluencia de infraestructura vial y proyectos claves como el Regiotram de Occidente promete cambiar la dinámica residencial y de mercado a mediano plazo.
En ese contexto se alista el lanzamiento de Vento, el nuevo proyecto de vivienda de interés social (VIS) que se desarrollará en Ciudadela Belari, en Mosquera, sobre el eje estratégico de la calle 13 y el trazado del Regiotram de Occidente.
La salida al mercado está prevista para el 21 de febrero y contempla 384 apartamentos, cada uno con parqueadero privado, un atributo poco común dentro del segmento VIS.
El proyecto es desarrollado por Constructora Capital, firma que consolida en este sector su tercer desarrollo VIS dentro del plan parcial Ciudadela Belari.
El lanzamiento ocurre en un año determinante para la vivienda en Colombia. Para 2026, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, lo que impacta directamente los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS), definidos en múltiplos del SMMLV.
Actualmente, el tope VIS en municipios como Mosquera —fuera de grandes capitales— se ubica en 135 salarios mínimos, es decir, alrededor de $236 millones. Este límite es clave porque determina qué proyectos pueden acceder a subsidios nacionales y a beneficios financieros para hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.
El factor movilidad en los proyectos de vivienda VIS: Regiotram y calle 13
La ubicación no es casual. El proyecto se desarrolla en un corredor que combina dos infraestructuras críticas:
- La calle 13, uno de los principales accesos entre Bogotá y la Sabana de Occidente.
- El Regiotram de Occidente, cuya primera fase está proyectada para entrar en operación en el segundo semestre de 2027.
El Regiotram tendrá 39,6 kilómetros de recorrido y 17 estaciones, conectando Bogotá con Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. Se estima que podrá movilizar más de 130.000 pasajeros diarios, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento frente al transporte tradicional por carretera.
Para un hogar que trabaja o estudia en Bogotá, vivir a aproximadamente 20 kilómetros de la capital, pero con conexión férrea eléctrica directa, cambia por completo la ecuación de movilidad y gasto mensual.
Pero Vento no es un proyecto aislado. Hace parte de Ciudadela Belari, un desarrollo que incorpora 72.563 m² de parques y zonas verdes, incluyendo áreas deportivas, zonas ecológicas y senderos peatonales.
Este componente urbano responde a una transformación más amplia del municipio.
Mosquera ha venido consolidando un modelo que prioriza deporte, espacio público y movilidad sostenible como pilares de calidad de vida. En los últimos años se entregó el estadio municipal y avanzan las obras del velódromo, infraestructuras que refuerzan la apuesta por el deporte como eje de integración social.
“Mosquera está viviendo un proceso de consolidación urbana que va más allá de la construcción de vivienda. El deporte, el espacio público, la movilidad y la sostenibilidad se consolidan hoy como factores clave para mejorar la calidad de vida de las personas y construir ciudad a largo plazo”, señaló Isabel Vásquez, gerente general de Constructora Capital.
La Sabana de Occidente se consolida como uno de los frentes de expansión más dinámicos del área metropolitana de Bogotá. El avance del Regiotram, sumado a proyectos VIS estructurados con parqueadero y certificación ambiental, puede redefinir la demanda hacia municipios como Mosquera.