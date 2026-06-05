Cuentas en dólares permiten aprovechar la volatilidad por elecciones en Colombia; ofrecen rendimientos de hasta 6 %

Uno de los activos internacionales más visible para los colombianos es el dólar, por su impacto en múltiples cifras nacionales, pero también por su efecto en los ciudadanos que hacen compras o reciben pagos en esta divisa.
Además, en medio de este periodo electoral, ha sufrido una fuerte volatilidad que lo ha llevado a moverse fuertemente, impactando decisiones financieras para las personas.
Sin embargo, a pesar de los movimientos de esta moneda, el dólar estadounidense sigue siendo el refugio por excelencia.
Esto quiere decir que cuando la aversión al riesgo aumenta debido a tensiones geopolíticas o caídas en el precio del petróleo (Brent), además del efecto por los factores locales, los inversionistas se mueven a esta moneda.
Relacionado: Dólar en Colombia rompe la racha bajista y cierra en $3.590,75 previo al dato de inflación
Factores que influyen en el precio del dólar en Colombia
A nivel local, y previo a una segunda vuelta presidencial, las encuestas, discursos y debates de los candidatos pesarían en los movimientos que pueda tener el dólar y la Tasa Representativa del Mercado.
Esto quiere decir que, si mejoran las expectativas de sostenibilidad fiscal y el manejo de las finanzas públicas, además de un estímulo a la inversión, el peso colombiano podría apreciarse significativamente.
Caso contrario, en un escenario en el que no se fomenten estas condiciones, el precio del dólar en Colombia podría subir. Analistas en Colombia ven una volatilidad que podría llevar a un crecimiento de hasta $800 en contraste con una contracción de $200 por cada dólar.
También juegan factores internacionales. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el petróleo baja, el peso puede depreciarse y hacer más caro el dólar. En esta ecuación también entran variables como la tasa de interés de la Fed y los conflictos geopolíticos.
Estos movimientos tienen un impacto inmediato, como es el caso de las compras que se hacen en el exterior, o pago e estudios o viajes, que afectan los presupuestos de los ciudadanos.
Por eso, tener dólares y aprovechar la coyuntura de precios bajos puede ser beneficioso, pues la diversificación de divisas puede usarse como un escudo contra la incertidumbre.
Comprar dólares desde el celular con rendimientos
Uno de los mecanismos más efectivos son las billeteras digitales, que permiten comprar dólares, que suelen ofrecer tipos de cambios competitivos para resguardar el dinero en dólares, o en otras monedas.
Por ejemplo, a través de Global66 se pueden comprar dólares con el cumplimiento de algunos requisitos para ciudadanos colombianos.
El proceso requiere una cuenta bancaria local en Colombia. Adicionalmente, para abrir una cuenta en dólares con esta fintech, se necesita ser mayor de edad, tener documento de identidad vigente y registrarte en la app.
Una vez creada la cuenta, es posible cargar saldo y realizar la conversión a dólares de forma inmediata al tipo de cambio real, con múltiples beneficios, como pagar en tiendas físicas y en línea, dentro o fuera de Colombia, además de obtener rendimientos.
La fintech Global66 ofrece un rendimiento de hasta 6 % anual con su cuenta en dólares, manteniendo un saldo en la cuenta. Además, permite blindar el dinero en bóvedas, con rendimientos que pueden llegar hasta el 8 % en dólares, sin un monto mínimo.