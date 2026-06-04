Colombia adhiere nuevo festivo y así se ubica entre los países con más feriados en el mundo

Colombia contará con un nuevo día festivo oficial a partir de 2026, luego de la sanción de una ley por parte del presidente Gustavo Petro que declara el 9 de julio como la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reconocida por la tradición católica como patrona del país.
La nueva disposición entrará en vigor el próximo año y añadirá una fecha al calendario oficial de festivos. Aunque la celebración religiosa se conmemorará cada 9 de julio, la norma establece que los trabajadores de los sectores público y privado tendrán derecho al correspondiente descanso remunerado, de acuerdo con la legislación laboral vigente.
Dado que en 2026 el 9 de julio caerá jueves, la fecha de descanso será trasladada al lunes siguiente como lo estipula la ley, mecanismo que permite mover determinados festivos para fomentar los fines de semana largos. En consecuencia, los colombianos disfrutarán de este nuevo puente festivo el lunes 13 de julio.
Con la incorporación de esta jornada, Colombia alcanzará un total de 19 días festivos al año, una de las cifras más altas entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este incremento refuerza la posición del país dentro del grupo de naciones con más jornadas de descanso oficial.
¿Cómo se ubica Colombia entre los países con más festivos en el mundo?
Con 19 días festivos en su calendario, Colombia se ubica entre los países de la OCDE con mayor número de jornadas no laborables. La clasificación internacional muestra que otras naciones también cuentan con una cantidad significativa de festivos, aunque ninguna supera la cifra registrada por Colombia.
En segundo lugar, aparecen Japón y Lituania, con 17 días festivos al año. Más atrás se encuentran Eslovaquia, Corea del Sur y Letonia, que registran 15 jornadas festivas anuales. A su vez, Luxemburgo y Turquía cuentan con 14 días festivos, mientras que Finlandia, Polonia, Bélgica y la República Checa suman 13.
Dentro de América Latina, Colombia figura entre los países con más días festivos. Comparte la cifra de 19 jornadas con Chile y solo es superada por Argentina, que cuenta con 20 días festivos oficiales durante el año.
A nivel mundial, varios países superan ampliamente estas cifras. Nepal lidera la lista con entre 35 y 39 días festivos anuales, dependiendo de las celebraciones que se incluyan en cada calendario regional. Le sigue Irán, con alrededor de 25 jornadas de descanso oficial. En este contexto, Colombia se ubica aproximadamente en la posición número 15 entre los países con más días festivos en el mundo.