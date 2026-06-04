Petro sanciona ley que crea nuevo festivo en Colombia en plena recta final de la campaña presidencial

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sancionó una ley que crea un nuevo día festivo en Colombia. Se trata de la Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemorará cada 9 de julio y tendrá carácter de descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado.
La medida quedó establecida en la Ley 2578 del 1 de junio de 2026, sancionada por el presidente Gustavo Petro y publicada oficialmente esta semana.
La norma hace parte de un proyecto más amplio con el que la Nación rinde homenaje al municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, por su importancia histórica, cultural, turística y religiosa.
El artículo 6 de la ley declara el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como festivo de carácter nacional y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano. Además, establece que los trabajadores tendrán derecho al descanso remunerado conforme a las disposiciones de la Ley Emiliani, que permite trasladar algunos festivos al lunes siguiente.
El proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado y posteriormente completó su paso por la Cámara de Representantes antes de ser enviado a sanción presidencial. el informe de conciliación del proyecto se conoció el 9 de abril de este año.
Además de crear el nuevo festivo, la ley autoriza al Gobierno a promover obras de reconocimiento para Chiquinquirá, impulsar proyectos de preservación patrimonial y desarrollar contenidos audiovisuales sobre la historia del municipio a través del sistema de medios públicos.
La nueva fecha tendrá efectos inmediatos en el calendario de 2026. Como el 9 de julio caerá jueves, el descanso remunerado se trasladará al lunes 13 de julio por aplicación de la Ley Emiliani, lo que dará lugar a un nuevo puente festivo nacional.
La sanción de la ley se conoce en plena campaña electoral, cuando el país se prepara para elegir presidente en segunda vuelta el próximo 21 de junio.