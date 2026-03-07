Empresa Metro de Bogotá publicó documentos clave para la construcción de la Línea 2; así será la megaobra

La Empresa Metro de Bogotá publicó los documentos de precalificación para la licitación internacional que busca adjudicar la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 del Metro de Bogotá.
La licitación contempla una concesión que incluye la financiación, ingeniería de detalle, ejecución de obras, suministro e instalación de sistemas metroferroviarios, puesta en marcha, operación y mantenimiento, así como la reposición y mantenimiento del material rodante del proyecto.
Las empresas que superen esta etapa pasarán a la segunda fase del proceso, en la que se presentarán y evaluarán las ofertas. La adjudicación del contrato está prevista para el primer trimestre de 2027.
De acuerdo con la información del proyecto, la financiación está respaldada por el convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito, por $34,9 billones a precios constantes de diciembre de 2021.
Características de la Línea 2 del Metro de Bogotá
Según la entidad, las compañías interesadas en participar podrán presentar su solicitud de precalificación hasta el 5 de junio de 2026.
La Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de longitud, con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada. También se integrará con la Línea 1 del metro en la estación Calle 72 con Caracas y con el sistema TransMilenio en corredores como la avenida Caracas, la NQS, la avenida 68 y la calle 80.
El sistema operará con trenes automáticos con tecnología GoA4, es decir, sin conductor, y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora en cada sentido.
El proyecto busca reducir los tiempos de desplazamiento en algunos trayectos de más de una hora a aproximadamente 20 minutos, según la información técnica del proceso.
El proyecto fue estructurado con el acompañamiento de entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.