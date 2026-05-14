Cambio que tendrían que hacer conductores a sus carros: Ley impondría esta nueva medida

Los conductores en Colombia podrían verse obligados a implementar nuevos elementos de seguridad en sus vehículos, debido al avance de un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca ampliar el uso obligatorio de sistemas de retención infantil en automóviles particulares.
Actualmente, la normativa colombiana exige el uso de sillas de seguridad únicamente para menores de dos años. Sin embargo, expertos en seguridad vial consideran que esta regulación se encuentra desactualizada frente a los estándares internacionales. Por ello, distintas organizaciones y especialistas han recomendado extender esta obligación hasta los 12 años o hasta que el menor alcance la estatura adecuada para utilizar correctamente el cinturón de seguridad convencional.
De acuerdo con organizaciones como Red PaPaz, el cinturón tradicional de los vehículos fue diseñado para adultos y no ofrece una protección adecuada para niños pequeños. Explican que, cuando un menor mide menos de 150 centímetros, la banda del cinturón suele quedar sobre el cuello o el rostro, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves en caso de frenadas bruscas o accidentes de tránsito.
Proyecto busca actualizar la seguridad infantil en vehículos
La iniciativa, conocida como “Ley de Sillas Seguras”, ya superó tres debates en el Congreso y deberá completar su trámite legislativo antes del próximo 20 de junio para convertirse en ley de la República. El objetivo del proyecto es establecer la obligatoriedad del uso de sistemas de retención infantil para todos los menores de 12 años, con el fin de que Colombia se ajuste a estándares internacionales implementados en varios países de América Latina y Europa.
La propuesta también contempla un componente pedagógico enfocado en fortalecer la educación vial. Especialistas advierten que muchas familias desconocen cuál es el sistema de retención adecuado según la edad, el peso y la estatura del menor, así como las condiciones correctas para su instalación dentro del vehículo.
Las autoridades también reiteraron los riesgos de subestimar este tipo de medidas preventivas. Según el proyecto, destaca que un choque a 50 kilómetros por hora puede resultar fatal para un niño que viaje sin la protección adecuada, incluso en trayectos cortos o recorridos urbanos.