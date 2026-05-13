El grave problema que enfrentan los carros eléctricos en Colombia y que puede frenar su registro

El mercado de los vehículos eléctricos mantiene una tendencia de crecimiento sostenida en Colombia. De acuerdo con el más reciente informe de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Fenalco, durante abril de 2025 la comercialización de este tipo de automotores registró un incremento del 304 % en comparación con el mismo mes del año anterior. En total, se vendieron 5.192 unidades nuevas, una cifra que evidencia el interés creciente de los consumidores por alternativas de movilidad más eficientes y con menores emisiones contaminantes.
Parte de este comportamiento está relacionado con la llegada de nuevas marcas al país y con la ampliación de la oferta disponible para los compradores. Entre ellas se destaca Tesla, cuya presencia en el mercado colombiano ha despertado gran expectativa. Actualmente, el Model Y se posiciona como uno de los vehículos eléctricos con mayor demanda, impulsado por factores como su autonomía, los sistemas tecnológicos incorporados y una relación competitiva entre precio y prestaciones.
No obstante, el avance de la movilidad eléctrica en Colombia también deja en evidencia un reto importante: la capacidad de la infraestructura de carga instalada en el territorio nacional. Aunque el número de vehículos eléctricos aumenta de manera acelerada, la disponibilidad de estaciones públicas aún resulta limitada frente al crecimiento de la demanda.
Infraestructura de carga sigue siendo insuficiente
Según cifras del Ministerio de Minas y Energía y de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), actualmente existen 229 estaciones de carga pública en el país. Aunque en los últimos años se han realizado inversiones para fortalecer esta red, la cantidad de puntos disponibles todavía es reducida para atender el incremento constante del parque automotor eléctrico.
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La situación ya comienza a reflejarse en distintas ciudades, donde algunos conductores deben esperar largos periodos para acceder a los cargadores. A esto se suman inconvenientes técnicos relacionados con la compatibilidad entre ciertos conectores y las estaciones instaladas, un aspecto que genera dificultades adicionales para los usuarios y afecta la experiencia de uso de estos vehículos.
Empresas del sector energético y de combustibles han venido ampliando su participación en este segmento mediante la instalación de infraestructura pública. Compañías como Terpel, EPM y Enel cuentan actualmente con redes de carga distribuidas en varias regiones del país. En el caso de Terpel, la compañía informó que dispone de más de 50 puntos de carga a nivel nacional. Además, durante 2025 incorporó diez nuevas estaciones y proyecta habilitar otras 14 a lo largo de 2026.
Sin embargo, distintos sectores consideran que el ritmo de expansión de la infraestructura todavía no alcanza a responder al crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos. El desafío no solo radica en aumentar la cantidad de estaciones, sino también en mejorar su distribución geográfica, capacidad operativa y compatibilidad tecnológica.
Frente a este panorama, se recomienda que quienes estén interesados en adquirir un vehículo eléctrico evalúen la posibilidad de instalar un sistema de carga doméstico. Contar con un punto propio permite reducir la dependencia de las estaciones públicas, evitar tiempos de espera y facilitar la recarga diaria del automotor.