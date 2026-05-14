Mercado automotor colombiano crecería 12 % en 2026, impulsado por carros eléctricos y marchas chinas

El mercado automotor colombiano tiene perspectivas más favorables que en años recientes. Así lo concluye la más reciente actualización de perspectiva automotriz del Grupo Cibest (Bancolombia), que revisa al alza su proyección de crecimiento para 2026 en 12 % frente al año anterior, con una estimación de 285.000 unidades vendidas al cierre del año.
El ajuste al alza responde a varios factores estructurales. El mercado ya venía de un avance de 26,4 % en unidades nuevas vendidas en 2025, y en los primeros meses de 2026 no entró en corrección, sino que mantuvo una senda expansiva.
De enero a abril, las ventas acumulan 100.603 unidades, un crecimiento de 49,5 % frente al mismo periodo del año anterior.
Uno de los principales dinamizadores del mercado es la aceleración de la electrificación. Los vehículos híbridos y eléctricos representan actualmente el 42 % del total de ventas, superando el 34,5 % registrado en 2025.
Los híbridos no enchufables lideran con una cuota del 25 %, seguidos de los eléctricos puros con 15 %. Las ventas de eléctricos crecen 207 % anual en lo corrido del año a abril, mientras los híbridos enchufables avanzan 253 %.
El informe destaca que Colombia presenta condiciones tributarias favorables para la adopción de estos vehículos —arancel del 0 % e IVA reducido al 5 %—, lo que ubica al país como uno de los mercados más atractivos de la región en este segmento, por encima de Chile, México y Brasil.
En la proyección base, los vehículos híbridos y eléctricos sumarían 114.000 unidades en 2026, con un crecimiento del 30 % y una participación del 40 % sobre el total del mercado.
Marcas chinas y el fenómeno Tesla
El mapa competitivo también está cambiando. Dentro del top 20 de marcas —que concentran cerca del 88 % del mercado—, ya participan seis marcas de origen chino. BYD alcanza una participación del 4,2 % con un crecimiento del 65 % en ventas; Chery y Dongfeng registran avances superiores al 350 % y 150 %, respectivamente.
Otro fenómeno destacado es la irrupción de Tesla, que pasó de 13 unidades vendidas en enero a 2.640 en abril, consolidándose como la sexta marca más vendida en apenas cuatro meses.
La proyección favorable no está exenta de riesgos. El acceso al crédito es una variable crítica: para 2026 se proyecta una tasa promedio de crédito vehicular del 20 %, un incremento de 1,2 puntos porcentuales frente al 18,8 % registrado en 2025. El informe señala que, si bien este nivel es manejable, encarece el financiamiento en un mercado que depende significativamente de él.
Finalmente, el entorno internacional suma presión a través del conflicto en Medio Oriente, que podría elevar los costos globales de producción y logística vía energía y cadenas de suministro.
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