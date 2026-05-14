Dólar arranca por debajo de $3.800, mientras el mundo está a la expectativa por la reunión EE. UU. – China

El mercado cambiario amanece con el dólar en Colombia ganando terreno. La divisa abrió hoy en $3.785, subiendo frente al cierre de ayer ($3.775,44) y situándose en la parte alta de la zona de resistencia técnica.
Mientras el mundo observa con cautela la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo, Colombia enfrenta sus propios problemas internos reflejados en un mercado de deuda pública bajo fuerte presión.
Aunque el dólar global (DXY en 98,49) mantiene un sesgo bajista, el peso colombiano no ha seguido la tendencia de sus pares regionales, según JP Tactical Trading. Si la moneda local tuviera la inercia de México o Brasil, el dólar debería estar hoy cerca de los $3.550.
Para los analistas, si el mercado rompe el techo de los $3.799, el siguiente objetivo podría ser los $3.820. No obstante, los vendedores suelen aparecer en esta zona alta. Si la conclusión de la cumbre en Pekín mañana incluye el anuncio de una paz definitiva se vería un reajuste los precios a la baja.
Acuerdo en Pekín empieza a tomar forma
La primera jornada de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping ha dejado titulares de alto impacto que buscan estabilizar la economía global.
Ambas potencias coincidieron en que Irán no debe poseer armas nucleares y, lo más importante para el mercado, en la necesidad de reabrir Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobros por derechos de paso.
Xi Jinping expresó su interés en comprar más crudo estadounidense, buscando reducir la dependencia de China del Golfo Pérsico. Esta noticia es un ‘gana-gana’ diplomático: Trump reduce el déficit comercial y China asegura su suministro energético.
El petróleo, que venía cayendo, se estabilizó tras los anuncios. El Brent se negocia a US$105,85 y el WTI a US$101,15.
Colombia reporta subasta récord de TES
El Gobierno colombiano subastó $6 billones en bonos (TES). Aunque hubo apetito (ofertas por $12,3 billones), los rendimientos llegaron hasta el 14,79 %.
Los bonos colombianos ya son el activo de peor desempeño en los mercados emergentes este mes (-4,6 %). El mercado está cobrando una prima de riesgo elevada por la incertidumbre sobre el déficit fiscal y la liquidez del Gobierno.
Por otra parte, los datos de ventas minoristas de abril en Estados Unidos confirmaron la salud de la economía estadounidense con un crecimiento del 0,5 %. Aunque es una desaceleración frente al mes anterior, el dato publicado hoy muestra que el consumo post-shock energético resiste, lo que le da argumentos a la Reserva Federal para no apresurarse con recortes de tasas, manteniendo el dólar fuerte frente a monedas vulnerables como la nuestra.
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