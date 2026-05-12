Comprar carro será más sencillo: lanzan programa de desembolso de crédito en tiempo récord

El mercado automotor en Colombia mantiene una dinámica de crecimiento sostenida, impulsada por el interés de los consumidores en adquirir vehículos nuevos y por las estrategias financieras que las marcas han fortalecido para facilitar el acceso al crédito. En este contexto, las compañías del sector continúan apostando por la transformación tecnológica para agilizar los procesos de financiación y responder a las nuevas exigencias de los usuarios.
Bajo esta línea, Mobilize Financial Services, brazo financiero del Grupo Renault en Colombia, adelantó un proceso de modernización tecnológica enfocado en optimizar su operación crediticia. La iniciativa fue desarrollada en alianza con GFT Technologies, firma especializada en transformación digital e inteligencia artificial, mediante la implementación de la plataforma Bank4us.
La solución fue diseñada bajo un modelo SaaS, cloud-native y multicloud, con el propósito de mejorar los procesos de originación, evaluación y desembolso de créditos destinados a la compra de vehículos. Según las compañías involucradas en el proyecto, la modernización permitió reducir de manera considerable los tiempos de respuesta para los clientes y fortalecer la capacidad operativa de la entidad financiera.
Entre los principales resultados reportados se encuentra la aceleración en la aprobación de créditos, proceso que ahora se ejecuta cuatro veces más rápido frente al esquema anterior. De igual manera, el desembolso de los recursos se realiza tres veces más rápido, permitiendo que los compradores puedan acceder a su vehículo en menor tiempo.
Alejandra Saldarriaga, CTO de Mobilize Financial Services Colombia, explicó que la actualización tecnológica respondió a la necesidad de ofrecer procesos más ágiles, seguros y alineados con las demandas actuales del mercado automotor. Asimismo, señaló que la nueva infraestructura tecnológica dejó preparada la operación para futuros escenarios de crecimiento dentro del sistema financiero y del sector de movilidad en el país.
Plataforma multicloud y automatización financiera
La solución implementada por GFT fue desarrollada bajo una arquitectura multicloud orquestada, integrando herramientas de Amazon Web Services (AWS) y Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Este modelo permite distribuir las cargas críticas de operación entre diferentes entornos tecnológicos, aprovechando las capacidades específicas de cada plataforma.
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En AWS se ejecutan los procesos relacionados con la concesión de créditos dirigidos a clientes de las redes de concesionarios Renault y Nissan. Allí funcionan los sistemas de evaluación financiera, simulación de préstamos, motores de riesgo y gestión documental, elementos fundamentales para agilizar la aprobación y formalización de las solicitudes.
La infraestructura tecnológica está estructurada sobre seis pilares: infraestructura y cómputo, almacenamiento de datos, integración serverless, seguridad, observabilidad y experiencia digital. Según las empresas, esta configuración facilita una operación más flexible y escalable, además de fortalecer los mecanismos de protección y monitoreo de la información.
Por su parte, Oracle Financial Services Core Banking fue integrado para administrar el núcleo bancario de la operación. Esta herramienta permite contar con una estructura desacoplada y alineada con los requerimientos regulatorios del sistema financiero colombiano, garantizando mayor estabilidad en la operación y capacidad de adaptación frente a nuevos desarrollos tecnológicos.