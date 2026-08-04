Negocio del oro en Colombia será más rentable: Personas podrán invertir desde $20.000

El oro continúa consolidándose como uno de los activos de inversión más buscados por quienes desean diversificar su patrimonio. Sin embargo, el alto costo de adquirir oro físico ha representado una barrera de entrada para muchos inversionistas.
Con el propósito de ampliar el acceso a este mercado, Plenti anunció la incorporación de una nueva sección de inversión en Colombia, mediante la cual los usuarios podrán comprar y vender Oro Digital desde aproximadamente US$6, equivalentes a cerca de $20.000.
La nueva funcionalidad estará disponible dentro de la cuenta global que la fintech ofrece para recibir, convertir y mover dinero. Con este lanzamiento, la compañía incursiona en el segmento de inversión minorista y busca facilitar el acceso a activos internacionales a través de una plataforma integrada.
El producto está basado en Tether Gold (XAUT), un activo digital emitido por Tether en el que cada token representa una onza troy de oro físico con una pureza del 99,99 %. De acuerdo con la información del emisor, el respaldo de cada token corresponde a barras certificadas bajo el estándar London Good Delivery de la London Bullion Market Association (LBMA), almacenadas en bóvedas profesionales ubicadas en Suiza.
Las reservas que respaldan estos activos son auditadas periódicamente por BDO Italia. Además, gracias a la tecnología blockchain, los usuarios pueden verificar la correspondencia entre los tokens emitidos y las barras de oro asignadas, incluyendo información como el número de serie, el peso y el nivel de pureza del metal.
Uno de los principales diferenciales frente a la compra tradicional de oro físico, ya sea mediante lingotes, monedas o joyas, es la posibilidad de adquirir fracciones del activo. Esto elimina la necesidad de comprar una onza completa, asumir costos de almacenamiento o abrir cuentas en plataformas internacionales. Adicionalmente, las operaciones pueden realizarse las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde una aplicación disponible en español y con soporte local.
«Durante años, invertir en oro implicó superar barreras de capital, custodia y acceso a plataformas internacionales. La tokenización permite fraccionar ese activo y ponerlo al alcance de más personas. Con esta funcionalidad, un usuario puede comenzar con cerca de US$6 y administrar su posición desde la misma cuenta en la que recibe y mueve su dinero», afirmó Martin Peláez, cofundador y CTO de Plenti.
La plataforma incorpora siete activos digitales para inversión
La nueva sección de inversión inicia operaciones con un portafolio conformado por siete activos digitales: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP, BNB, Dogecoin (DOGE) y Tether Gold (XAUT). Asimismo, USDT y USDC funcionarán como monedas de saldo para ejecutar las operaciones dentro de la plataforma.
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Todos los activos podrán adquirirse de forma fraccionada, permitiendo que los usuarios comiencen a invertir con montos reducidos. Una vez finalizado el proceso de verificación de identidad, los clientes podrán fondear su cuenta, consultar precios en tiempo real, acceder a gráficos e información de mercado, ejecutar órdenes de compra y venta a mercado, así como monitorear el comportamiento de su portafolio desde la aplicación.
La empresa anunció que incorporará de manera gradual nuevas funcionalidades, entre ellas órdenes límite y herramientas adicionales para fortalecer la administración de inversiones.
Con este lanzamiento, Plenti busca competir con fintech, billeteras digitales y plataformas de inversión que apuntan a consolidarse como ecosistemas financieros integrales para los usuarios latinoamericanos. Su estrategia consiste en concentrar en una sola aplicación servicios que tradicionalmente se encuentran distribuidos entre diferentes plataformas, como la recepción de pagos, la conversión de divisas y las inversiones.
Actualmente, la fintech, fundada en Medellín, reporta más de 150.000 usuarios y un volumen acumulado superior a 680 millones de USDT transaccionados a través de su cuenta global.
«Queremos construir un portafolio de bolsillo para los latinoamericanos: un solo lugar desde el cual puedan guardar, mover e invertir su dinero, con acceso a activos globales y una experiencia diseñada en español. El Oro Digital es el inicio de esa estrategia; también estamos desarrollando la posibilidad de acceder a acciones y ETF», agregó Martin Peláez.
Así funcionarán las operaciones dentro de Plenti
Aunque toda la experiencia del usuario se desarrolla dentro de la aplicación de Plenti, la ejecución de las órdenes se realiza mediante infraestructura tecnológica de terceros especializados. Cuando un cliente envía una orden de compra o venta, esta es transmitida a la infraestructura de Binance, donde se procesa la operación.
Los criptoactivos adquiridos quedan registrados en una subcuenta asociada al usuario y permanecen separados de los recursos operativos de la empresa. Plenti actúa como la interfaz tecnológica que permite administrar los saldos, consultar información y enviar instrucciones de inversión. No obstante, la compañía no opera como bolsa de valores, no emite los activos disponibles ni determina sus precios, los cuales dependen de las condiciones del mercado al momento de la ejecución de cada operación.
Para acceder a esta funcionalidad es obligatorio completar el proceso de verificación de identidad. Todas las transacciones están sujetas a procedimientos de conocimiento del cliente (KYC), controles de prevención de lavado de activos y monitoreo transaccional, incluyendo los mecanismos de reporte establecidos cuando una operación requiere revisión.