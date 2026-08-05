La era del dólar barato en Colombia estaría llegando a su fin: estas son las señales

El período en el que los colombianos han podido comprar dólares a precios históricamente bajos podría estar entrando en su fase final. Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) continúa muy por debajo de los niveles registrados hace un año, una serie de señales económicas y decisiones recientes del Banco de la República están modificando el panorama para quienes viajan, importan productos, reciben remesas o utilizan la divisa como mecanismo de ahorro.
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De acuerdo con un análisis presentado por Asoblockchain Colombia, la ventaja que durante varios meses tuvieron los compradores de dólares comienza a reducirse. La organización considera que el mercado está mostrando indicios de que el piso cambiario ya fue alcanzado y que esperar una caída mucho más pronunciada podría convertirse en una apuesta riesgosa para los hogares y las empresas.
La advertencia llega en un momento de alta expectativa para los mercados. El dólar oficial cerró este 5 de agosto en $3.177. La divisa todavía cuesta cerca de $900 menos que hace un año y alrededor de $527 menos que al comenzar el año, un comportamiento que ha favorecido a quienes necesitan comprar dólares para distintos fines.
Sin embargo, detrás de ese comportamiento aparecen factores que podrían marcar un cambio de tendencia.
Uno de los principales corresponde a la estrategia anunciada por el Banco de la República para fortalecer las reservas internacionales. El banco central informó que comprará hasta US$4.000 millones de manera gradual. La primera operación, por US$400 millones, ya fue adjudicada y podrá ejecutarse durante agosto siempre que la tasa de cambio permanezca por debajo del promedio de las últimas veinte jornadas.
Según el análisis de Asoblockchain, esto implica que el mercado ahora tiene un comprador de gran tamaño dispuesto a adquirir dólares cuando el precio disminuya, reduciendo el margen para nuevas caídas de la moneda estadounidense.
A esto se suma que el Banco de la República decidió mantener su tasa de interés de referencia en 12 %, una medida que continúa atrayendo capitales hacia Colombia y contribuye a sostener la fortaleza del peso colombiano.
Para Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, el mensaje del banco central es claro. «La señal del banco central es contundente: estos precios son más piso que techo. Quien esperaba un dólar todavía más barato acaba de recibir un aviso oficial de que la ventana se cierra», afirmó el directivo.
El contexto político comenzará a influir sobre el dólar
El análisis también advierte que el mercado cambiario afronta una semana particularmente sensible por el cambio de gobierno. La posesión presidencial del próximo 7 de agosto introduce un componente adicional de incertidumbre para los inversionistas, un factor que históricamente suele reflejarse en la volatilidad de los activos financieros.
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Paralelamente, el aumento del precio internacional del petróleo, impulsado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, sigue generando un mayor ingreso de divisas para Colombia y fortalece temporalmente al peso colombiano, aunque el equilibrio entre todos estos factores podría cambiar rápidamente durante las próximas semanas.
Frente a este escenario, Asoblockchain considera que las familias deberían revisar algunas decisiones relacionadas con su presupuesto.
En el caso de quienes tienen previsto viajar al exterior o pagar matrículas internacionales, la recomendación es comprar dólares de manera gradual, evitando esperar una reducción adicional que podría no producirse.
Para quienes planean adquirir computadores, celulares u otros productos importados, el análisis señala que muchos establecimientos aún reflejan el dólar más barato registrado durante julio. Si la tasa de cambio continúa recuperándose, ese mayor costo podría trasladarse posteriormente a los precios al consumidor.
El comportamiento reciente del dólar también tiene efectos sobre las remesas. Las familias que reciben dinero desde el exterior obtienen ahora una mayor cantidad de pesos por cada dólar enviado en comparación con la semana anterior. En contraste, quienes deben enviar recursos fuera del país enfrentan un costo ligeramente superior.
En materia de ahorro, el gremio insiste en que la compra de dólares no debe realizarse mediante endeudamiento. Suárez explicó que cada vez más colombianos utilizan alternativas digitales para mantener parte de su patrimonio denominado en dólares, aunque reiteró que estas operaciones deben hacerse únicamente con montos moderados, plataformas reconocidas y evitando cualquier promesa de rentabilidades extraordinarias.
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El presidente de Asoblockchain concluyó que, aunque nadie puede anticipar con exactitud cuál será el comportamiento diario de la tasa de cambio, las señales que hoy muestra el mercado son distintas a las observadas hace apenas unas semanas: «Nadie sabe dónde cerrará exactamente la tasa hoy, pero el mensaje de la semana es histórico: la era del dólar regalado empezó su cuenta regresiva, y el bolsillo se administra con calendario, no con corazonadas».