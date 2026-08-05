Si el Concejo de Bogotá aprueba la reforma tributaria presentada por la administración de Carlos Fernando Galán, miles de propietarios de vivienda en estratos 4, 5 y 6 deberán asumir un nuevo cobro dentro del impuesto predial desde 2027.
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La propuesta no solo plantea una sobretasa para financiar la modernización del alumbrado público, sino que ya permitió conocer cuánto pagaría una vivienda en Bogotá frente a inmuebles similares en otras capitales del país.
Ese ejemplo fue presentado por la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, durante el evento Tendencias del Sector Inmobiliario 2026, un encuentro de Camacol Bogotá que reunió a expertos, empresarios y líderes del sector constructor.
Allí explicó cómo quedaría el impuesto para una vivienda con un avalúo de $200 millones, uno de los casos que más interés genera entre los propietarios bogotanos.
¿Cuánto pagaría una vivienda con avalúo de $200 millones en Bogotá?
Durante su intervención, la secretaria presentó una comparación entre Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali para mostrar el efecto que tendría el impuesto predial una vez se incorpore la sobretasa destinada a financiar el nuevo sistema de alumbrado inteligente.
De acuerdo con el ejemplo oficial, una vivienda de estrato 4 con un avalúo catastral de $200 millones pagaría $1,2 millones en Bogotá. En contraste, un inmueble con las mismas características tendría un impuesto cercano a $1,66 millones en Barranquilla, $1,92 millones en Medellín y $2,2 millones en Cali.
La presentación también incluyó un segundo caso para una vivienda de estrato 6 con un avalúo de $700 millones. Según las cifras expuestas por la Secretaría de Hacienda, el impuesto ascendería a $5,18 millones en Bogotá, mientras que en Barranquilla alcanzaría $7,7 millones, en Medellín $9,1 millones y en Cali $9,8 millones.
Con estos ejemplos, la administración distrital busca demostrar que, incluso incorporando el nuevo cobro para alumbrado público, el impuesto predial de Bogotá seguiría ubicándose por debajo del que pagan propietarios de inmuebles similares en otras grandes ciudades del país.
¿Qué busca financiar el nuevo cobro en el predial de Bogotá?
La sobretasa hace parte del proyecto de acuerdo denominado Ciudad Inteligente, con el que la Alcaldía pretende crear una fuente permanente de financiación para modernizar el sistema de alumbrado público.
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La iniciativa contempla reemplazar la totalidad de las luminarias por tecnología LED e incorporar herramientas de telegestión, cámaras de videovigilancia, botones de pánico, sensores ambientales y una red de Internet de las Cosas (IoT), con el propósito de que cada poste pueda servir también para fortalecer la seguridad, mejorar la movilidad y facilitar la atención de emergencias como incendios o inundaciones.
Según la Secretaría de Hacienda, esta transformación también permitiría reducir cerca del 25 % del consumo de energía del sistema de alumbrado de la ciudad.
«La meta central de este proyecto es acelerar la transformación de la ciudad hacia un modelo de ciudad inteligente. El corazón de esta propuesta es el alumbrado inteligente, una infraestructura que permitirá transformar a Bogotá en una ciudad más moderna y tecnológica», aseguró la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.
¿Quiénes tendrían que pagar la sobretasa en el predial en Bogotá?
La propuesta establece que las viviendas de estratos 1, 2 y 3 continuarán exentas de este cobro. En cambio, la contribución recaería sobre las viviendas de estratos 4, 5 y 6, además de predios comerciales, industriales, financieros, dotacionales y lotes.
En total, el nuevo esquema alcanzaría cerca de 869.955 inmuebles, equivalentes al 38,6 % de los más de 2,2 millones de predios registrados actualmente en Bogotá.
Para las viviendas residenciales, la Secretaría de Hacienda estima que el pago promedio anual por la sobretasa sería de $133.051 para el estrato 4, $227.214 para el estrato 5 y $348.162 para el estrato 6, mientras que en el caso de los establecimientos comerciales el valor promedio ascendería a $807.569 al año.
Aunque la Alcaldía ya comenzó a socializar ejemplos concretos sobre el impacto del nuevo esquema tributario, la sobretasa aún no está en firme.
La reforma tributaria fue radicada ante el Concejo de Bogotá y deberá surtir el trámite correspondiente antes de convertirse en acuerdo distrital. Durante las próximas semanas se espera un amplio debate alrededor de la creación de este nuevo cobro, una de las propuestas más relevantes del paquete tributario impulsado por la administración de Carlos Fernando Galán.
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Si finalmente recibe la aprobación de los concejales, cerca de 900.000 propietarios comenzarían a asumir este nuevo componente dentro del impuesto predial, recursos con los que el Distrito espera financiar la modernización tecnológica del alumbrado público y avanzar en su estrategia de ciudad inteligente.