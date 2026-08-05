Las 10 megaobras que Antioquia considera prioridad para el nuevo gobierno De la Espriella

La seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó las diez prioridades que considera deben ser las prioridades del nuevo gobierno De la Espriella que se posesiona el 7 de agosto de 2026.
Juan David Pérez, director ejecutivo de la CCI Antioquia, detalló el estado de cada proyecto, los montos comprometidos y las decisiones que, según el gremio, deben tomarse a tiempo para evitar retrasos.
De acuerdo con las cifras expuestas por Pérez, el paquete suma cerca de $17,9 billones en los proyectos que ya tienen valor estimado y se acerca a los $21,6 billones si se incluyen las llamadas “prioridades adicionales”.
Cierre de las 4G y accesos a Puerto Antioquia
La primera prioridad, explicó el director ejecutivo, es el cierre de las concesiones 4G, con $2,2 billones. Pérez precisó que ya están listos los tramos Sinifaná, Primavera y 3,4 km de doble calzada, y que falta la conexión de Bolombolo mediante el puente sobre el río Cauca, la pieza que integra las autopistas Pacífico 1 y 2 con Mar 1.
Sobre Puerto Antioquia, el directivo recordó que el terminal ya opera y queda a 309 km de Medellín por la vía 740, con conexión desde Cartagena. Pidió destinar $0,4 billones para ampliar la vía Nueva Colonia – Río Grande y construir la Variante Nueva Colonia, obras que —señaló— definen la competitividad real del puerto.
Movilidad en el Valle de Aburrá
Pérez ubicó el Metro de la 80 como tercera prioridad: registra un 35 % de avance, su operación está prevista para 2028 y demanda $3,5 billones. La petición central del gremio, subrayó, es cumplir el convenio, pues los giros de la Nación están atrasados en $925.188 millones.
A ese frente sumó el transporte masivo y férreo ($1,7 billones), que agrupa los corredores MetroPlús Sur, la Avenida 34 y los cables Santo Domingo de Prado, Aurés y La Cruz, además de la fase 1 del Tren del Río. Todos, advirtió el director de la CCI, requieren convenios de cofinanciación con el Gobierno Nacional.
Túnel del Toyo, el proyecto de mayor monto; aeropuerto de Rionegro
Con $5,5 billones, el Túnel del Toyo es la obra más costosa del listado. Pérez indicó que la obra civil llegaría al 100 % en diciembre de 2026 y que desde ahí se abre una ventana cercana a un año para instalar los equipos electromecánicos que permitan su entrada en servicio. Cuando sea terminado, este tunel será el más largo de América Latina.
De su parte, el Aeropuerto José María Córdova (JMC) fue presentado como quinta prioridad, sin cifra asignada: el gremio plantea una nueva terminal y una segunda pista, conforme a la reciente actualización del Plan Maestro, y pide incluir el proyecto en la agenda nacional. Criticó Pérez que ese proyecto no estuviera incluido en el documento Conpes presentado por el saliente Gobierno Petro, aunque reiteró que era algo que se estaba esperando luego de varios años sin avances con el gobierno saliente en varios proyectos.
Concesiones por estructurar
Las Vías del Oriente entran al listado por la terminación de la concesión Devimed. Frente a ese vencimiento, Pérez propuso estructurar un nuevo modelo de concesión que habilite su desarrollo.
Para el caso de las Autopistas del Café / IP conexión centro se demandarán $3,3 billones para 71 km de segunda calzada, 317 km de operación y mantenimiento, 18 puentes nuevos y 16 intersecciones. Como se sabe, el Gobierno Petro decidió frenar la nueva concesión por una decisión política que contradijo todas las recomendaciones técnicas hechas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tal como lo reportó en su momento Valora Analitik. La CCI prevé que ese proyecto pueda retomarse para aprobación cuando se posesione el nuevo gobierno.
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Por su parte, la conexión Medellín – Quibdó, con $1,3 billones, busca articular al Chocó con el centro del país mediante la financiación del mejoramiento vial y el cruce por La Mansa. Pérez de la CCI Antioquia dijo que ese proyecto lleva varias décadas sin avances que permitan su terminación, por lo cual espera que sea una prioridad para la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Cierra el listado la Central Hidroeléctrica Espíritu Santo, iniciativa de EPM sobre el río Cauca, diseñada para generar 600 MW y ubicada 18 km aguas abajo de la presa de Hidroituango.
Las prioridades adicionales en Antioquia
El director ejecutivo añadió tres pedidos de política pública para el Gobierno De la Espriella. El primero, un impulso a las asociaciones público privadas (APP): recordó que Colombia es referente latinoamericano en la materia y pidió garantizar viabilidad y financiación con reglas estables y trámites ágiles bajo la Ley 1508.
El segundo es la IP Complejo Vial del Sur ($2,0 billones, 17 km), con prefactibilidad aprobada y diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) en desarrollo, que conectaría el sur del Valle de Aburrá con el Oriente cercano.
El tercero son las obras por impuestos. Pérez destacó que es un mecanismo clave para ejecutar vías, educación y saneamiento en territorios PDET y ZOMAC, y que Antioquia lidera el banco 2026 con el 15,73 % de la inversión: $1,7 billones en 146 proyectos.
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