Relevante | Bolsa de Colombia recomienda a Gobierno de La Espriella llevar al mercado el 20 % de Ecopetrol

A días de comenzar el nuevo Gobierno De la Espriella, la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) reveló una serie de propuestas para el mercado de capitales, incluyendo iniciativas para mejorar la liquidez de Ecopetrol en la renta variable.
De acuerdo con Andrés Restrepo, gerente general de bvc, una de las propuestas tiene que ver con elevar el flotante de Ecopetrol a un 20 %, lo que se traduciría en una enajenación de acciones, que permitiría a la petrolera entrar en índices internacionales.
“Hoy está flotado entre 11,5 % y 12 %, ya existe la autorización para flotar hasta el 20 %, eso es importante porque Ecopetrol está por fuera del índice de mercados emergentes de MSCI”, advirtió Restrepo.
Sobre los efectos de que la acción de Ecopetrol no esté expuesta a índices internacionales, Restrepo dijo que “estar por fuera implica que los ETF y fondos que siguen ese índice no compran Ecopetrol. Si Ecopetrol supera el 15 % de su flotante entra al índice”, resumió.
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Detalles de la propuesta
“Cuando usted flota en el mercado, lo que está haciendo es conseguir capital para proyectos productivos. Incluso sin precios altos, con esos recursos se eleva la rentabilidad del activo”, añadió el gerente de la bvc.
Otra de las iniciativas tiene que ver con separar ISA de Ecopetrol y destacó que “hay ejemplos del valor que da en el mercado separar la estructura societaria”.
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La base de esta propuesta es la caída de la tasa de inversión en Colombia, por lo que la Bolsa de Colombia propuso al nuevo gobierno una serie de iniciativas para fomentar un mayor número de inversionistas.
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