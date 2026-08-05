Bogotá salva el mercado de vivienda en Colombia: ventas VIS se disparan mientras el resto del país cae

El mercado de vivienda en Colombia continúa mostrando señales de recuperación, pero esa reactivación no está ocurriendo de manera uniforme. Mientras buena parte del país todavía enfrenta una desaceleración en las ventas de vivienda nueva, Bogotá y Cundinamarca se consolidan como el principal motor del sector, impulsadas especialmente por el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), que registra un crecimiento muy superior al promedio nacional.
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Ese fue uno de los principales mensajes presentados por Camacol Bogotá y Cundinamarca durante el evento Tendencias del Sector Inmobiliario 2026, realizado en la Universidad EAN, donde empresarios, constructores y expertos analizaron el comportamiento reciente del mercado y las oportunidades de crecimiento para los próximos años.
Las cifras reveladas por el gremio muestran que Bogotá está marcando una diferencia frente al resto del país tanto en el segmento VIS como en el de vivienda No VIS, consolidándose como la región que está sosteniendo buena parte de la recuperación del mercado inmobiliario nacional.
«El mercado de vivienda está cambiando y hoy contamos con información que permite entender mejor cómo piensan los hogares, qué buscan y dónde están las nuevas oportunidades de crecimiento para el sector», afirmó Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.
Bogotá impulsa las ventas de vivienda en Colombia
Uno de los datos más relevantes corresponde al comportamiento de la vivienda de interés social. Según las cifras de Camacol Bogotá y Cundinamarca, durante los últimos doce meses las ventas de vivienda VIS en Colombia alcanzaron 116.987 unidades, un crecimiento anual de 3,4 % frente a las 113.176 registradas un año atrás.
Sin embargo, detrás de ese crecimiento nacional existe una marcada diferencia regional. En Bogotá, las ventas pasaron de 30.947 viviendas en junio de 2025 a 37.653 en junio de 2026, lo que representa un incremento anual de 21,7 %, muy por encima del promedio nacional.
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Cundinamarca también mostró un comportamiento favorable, con un aumento de 9 %, al pasar de 15.065 a 16.426 unidades. El panorama cambia completamente cuando se observa el resto del país. Allí las ventas VIS descendieron de 67.164 a 62.908 viviendas, lo que representa una caída anual de 6 %.
En otras palabras, mientras Bogotá y su región mantienen una fuerte dinámica comercial, gran parte del territorio nacional continúa enfrentando un menor ritmo de comercialización.
La tendencia también se observa en la vivienda No VIS, aunque con un crecimiento más moderado. En Colombia las ventas de este segmento prácticamente permanecieron estables durante el último año, al pasar de 53.566 a 53.891 unidades, equivalente a un crecimiento de apenas 0,6 %.
Bogotá, nuevamente, mostró un mejor desempeño. Las ventas aumentaron de 12.316 a 12.909 viviendas, lo que representa un crecimiento anual de 4,8 %.
En Cundinamarca el incremento fue de 1,8 %, pasando de 4.854 a 4.940 unidades. Mientras tanto, en el resto del país las ventas de vivienda No VIS retrocedieron 1 %, al pasar de 36.396 a 36.042 unidades.
En total, durante los últimos doce meses se comercializaron 170.878 viviendas nuevas en Colombia, resultado de sumar 116.987 unidades VIS y 53.891 No VIS. De ese total, Bogotá aportó 50.562 viviendas, mientras que Cundinamarca agregó otras 21.366, lo que significa que la región concentró 71.928 unidades vendidas, una participación cercana al 42 % del mercado nacional.
Las cifras muestran que la recuperación del sector tiene un fuerte componente regional. Mientras Bogotá y Cundinamarca mantienen un crecimiento sostenido tanto en vivienda VIS como No VIS, el resto del país continúa mostrando señales de desaceleración, especialmente en la vivienda de interés social, donde las ventas siguen cayendo.
Lanzamientos de vivienda también muestran recuperación
Otro indicador presentado durante el evento fue el comportamiento de los lanzamientos de nuevos proyectos inmobiliarios. Bogotá acumuló 39.360 lanzamientos de vivienda nueva durante los últimos doce meses. De ese total, 29.006 correspondieron a proyectos VIS y 10.354 a vivienda No VIS.
Aunque el mercado todavía se encuentra por debajo de los máximos registrados entre 2021 y 2022, la tendencia evidencia una recuperación importante frente al punto más bajo observado en 2024.
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Según la presentación de Camacol, Bogotá ha registrado una recuperación acentuada en la actividad inmobiliaria, especialmente en el segmento VIS, donde la oferta y la demanda han retomado una trayectoria positiva.