Desafío clave que tiene reactivación de vivienda en Colombia: Este sostenimiento impulsaría su crecimiento

En medio del proceso de recuperación que atraviesa el sector de la construcción en Colombia, uno de los principales desafíos para consolidar su crecimiento es la generación de empleo formal, la estabilidad laboral y la formación de talento humano especializado. Estos factores se han convertido en elementos determinantes para fortalecer la competitividad de una industria que busca responder a nuevas exigencias tecnológicas y productivas.
En ese contexto, Cusezar reiteró su apuesta por el empleo formal, el fortalecimiento de sus equipos de trabajo y el desarrollo de capacidades técnicas y digitales como parte de su estrategia empresarial. La compañía considera que estos pilares son fundamentales para contribuir a la reactivación del mercado de vivienda y al crecimiento sostenible del sector constructor en el país.
Actualmente, la operación de la constructora genera cerca de 2.050 empleos entre directos e indirectos, al tiempo que impulsa programas de capacitación dirigidos a preparar a sus colaboradores frente a los retos de una industria cada vez más digitalizada y enfocada en la eficiencia de los procesos.
El contexto respalda este tipo de iniciativas. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en mayo de 2026 el sector de la construcción empleó a 1,59 millones de personas, equivalente al 6,5 % del total de ocupados en Colombia.
Frente al mismo mes de 2025, la actividad incorporó aproximadamente 37.000 nuevos trabajadores, un comportamiento que evidencia la recuperación gradual de uno de los sectores con mayor capacidad para impulsar la economía nacional mediante la generación de empleo, la inversión y el encadenamiento productivo.
Este panorama coincide con los análisis de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que ha señalado que la construcción y la vivienda recuperaron protagonismo dentro de la agenda económica debido a su impacto sobre el empleo, la inversión privada y el desarrollo urbano.
¿Cómo está el empleo formal y estabilidad laboral en el sector vivienda?
Con corte a junio de 2026, Cusezar reportó una planta promedio cercana a los 330 colaboradores directos, cifra que se ha mantenido estable durante los últimos tres años. A este grupo se suman aproximadamente 1.720 empleos indirectos generados a través de contratistas, proveedores y aliados estratégicos, para un total cercano a 2.050 puestos de trabajo asociados a su operación.
Recomendado: Acceso y capacidad de pago presionan al sector de vivienda
La empresa explicó que cada uno de sus proyectos puede generar entre 300 y 400 empleos directos e indirectos, además de dinamizar una amplia cadena de valor integrada por proveedores de materiales, empresas especializadas, contratistas y trabajadores técnicos que participan en las diferentes etapas del proceso constructivo.
«En Cusezar entendemos que la reactivación del sector constructor también pasa por el talento. Cada proyecto no solo moviliza vivienda, inversión y desarrollo urbano; también activa empleos, proveedores y capacidades que fortalecen la economía. Por eso nuestra apuesta es sostener empleo formal, desarrollar líderes y preparar equipos técnicos y digitales para una industria cada vez más productiva, innovadora y sostenible», afirmó Susana Peláez, gerente general de Cusezar.
La constructora indicó que ha privilegiado la contratación directa mediante contratos a término indefinido con el propósito de fortalecer la estabilidad laboral y consolidar relaciones de largo plazo con sus colaboradores. Esta política hace parte de su modelo de Compensación Total, estructurado sobre tres componentes: remuneración, bienestar y desarrollo profesional.
Además del impacto en la generación de empleo, la compañía sostiene que la permanencia de su planta de personal ha permitido fortalecer la transferencia de conocimiento, la especialización de los equipos y la continuidad de los proyectos, factores que contribuyen a elevar los niveles de productividad y calidad en las obras.
Asimismo, para la compañía, la evolución de la industria exige combinar la experiencia técnica con nuevas competencias digitales que permitan optimizar la gestión de los proyectos, mejorar la productividad, fortalecer la toma de decisiones y ofrecer una mejor experiencia a los clientes.
«Hoy construir mejores proyectos también implica construir mejores capacidades. El futuro de la construcción será cada vez más técnico y digital, por eso estamos fortaleciendo equipos que integren la ingeniería, la información y la innovación para hacer más eficientes y competitivas nuestras operaciones», señaló María Inés Rueda, gerente de Talento Humano de Cusezar.
Como parte de esta estrategia, la constructora dispone de una plataforma de formación dirigida al 100 % de sus colaboradores directos.
De manera complementaria, desarrolla las denominadas Escuelas del Saber, una iniciativa que beneficia a más de 150 colaboradores mediante programas como Escuela de Líderes, Data Champions, Escuela de Concreto y Ruta C, esta última implementada en conjunto con proveedores estratégicos para fortalecer conocimientos técnicos y promover la actualización permanente del talento humano.