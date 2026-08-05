Ecopetrol espera terminar agosto con 51 % de las acciones de Brava Energía en sus manos

Ecopetrol va por 51 % de las acciones de la empresa brasileña Brava Energía. Con ello, espera ampliar su portafolio en petróleo y gas. La compañía señaló que este miércoles 5 de agosto reactivará su Oferta Pública de Adquisición (OPA) para llevar a cabo esta operación. Si el proceso resulta exitoso, el 17 de agosto se realizaría la liquidación de la OPA, es decir, el desembolso de los recursos y la verificación del cumplimiento de las condiciones de cierre. A partir de esa fecha, la estatal energética colombiana sería accionista mayoritaria de Brava Energía.
Si esto se concreta, los resultados de Brava quedarían consolidados dentro del Grupo Ecopetrol a partir del tercer trimestre de 2026, al igual que ocurre con filiales como Hocol y con la participación de la cuenca Permian en EE. UU. dentro de las cifras de producción del grupo. En la llamada de resultados financieros, Ecopetrol manifestó que esta OPA cuenta con el visto bueno de la Junta Directiva de Brava y de las entidades regulatorias. Añadió que el órgano directivo de la empresa brasileña está de acuerdo con los términos en los cuales se está lanzando la oferta.
“Con relación al financiamiento de Brava, la estructura de financiamiento es típica para estas operaciones. Vamos a hacer un financiamiento de corto plazo, un crédito puente para financiar la adquisición, y está previsto antes de que termine un año hacer el ‘take out’, en el que incluimos todas las posibilidades: un ‘take out’ a un crédito de largo plazo o también una operación en el mercado de capitales”, expresó, en la llamada de resultados financieros, Camilo Barco, vicepresidente financiero de la organización.
El directivo añadió que espera que el cronograma previsto se cumpla y que la operación con Brava sea exitosa, de manera que los resultados de esa compañía se consoliden dentro de Ecopetrol al cierre del tercer trimestre de 2026. Agregó que la producción que se integraría a la organización sería del orden de 42.000 barriles equivalentes por día, lo que, según dijo, es consistente con la participación de 51 % que tendría la compañía.
Esta operación fue anunciada a mediados de abril de 2026 y desde un comienzo se señaló que Ecopetrol buscaba adquirir 51 % de la compañía brasileña. Debe mencionarse que esta organización está especializada en la industria del petróleo y el gas. Su base operativa está en el Parque Industrial de Catriel y en Añelo, en la provincia de Neuquén. Si bien no se ha revelado el valor definitivo de la transacción, las estimaciones señalan que podría superar US$1.000 millones, con la finalidad de que la estatal energética fortalezca su base de reservas y producción.
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Según lo señaló Casa de Bolsa del Grupo Aval, este movimiento también responde al estancamiento estructural del negocio de producción de Ecopetrol, que se ha mantenido alrededor de 745.000 barriles diarios y aún se encuentra por debajo de la meta de entre 800.000 y 850.000 barriles diarios hacia 2030. Según la organización, Brava aportaría alrededor de 41.000 barriles diarios, así como 234.000 millones barriles equivalentes en reservas, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de ese objetivo. La subasta concluirá este miércoles 5 de agosto y la compañía manifestó que hará públicos los resultados de la operación.