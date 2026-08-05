Premercado | Bolsas mundiales avanzan tras máximos de Wall Street; petróleo y oro también repuntan

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas avanzaron el miércoles mientras los inversores apostaron por el riesgo tras los nuevos máximos históricos de Wall Street, con un rebote de los fabricantes de chips y los valores tecnológicos que impulsó las ganancias en Japón, Corea del Sur y China, mientras que el índice de referencia de Australia alcanzó nuevos máximos históricos.
El Nikkei 225 de Japón subió alrededor de un 3 %, mientras que el Topix en general ganó casi un 3 %. Murata Manufacturing se disparó más de un 8 %, Largan Precision ganó más de un 7 %, Kioxia subió casi un 5 % y TDK Corp avanzó casi un 4 %.
El Kospi de Corea del Sur se revalorizó más de un 3 %, extendiendo el fuerte rebote desde la caída del lunes. SK Hynix subió más de un 6 %, mientras que Samsung Electronics ganó casi un 4 %.
Las bolsas chinas también rebotaron, con el Shanghai Shenzhen CSI 300 subiendo alrededor de un 2 % y el Índice Compuesto de Shanghái ganando en torno a un 1 %.
Por otra parte, el Banco de la Reserva de India mantuvo su tasa repo de referencia inalterados en el 5,25 %, en línea con las expectativas, ya que los responsables de la política monetaria mantuvieron una postura cautelosa ante la incertidumbre global y los riesgos de inflación.
Mercados de Europa
Las acciones europeas cotizaron cerca de niveles récord, ya que una nueva oleada de resultados corporativos positivos ayudaron a los inversores a superar la incertidumbre geopolítica persistente y los indicadores macroeconómicos mixtos.
El índice Stoxx 600 subió un 0,4 %, manteniéndose cerca de sus máximos históricos gracias a las sólidas actualizaciones trimestrales de gigantes del sector sanitario, industrial y logístico, que reforzaron la confianza del mercado.
El DAX de Alemania ganó un 0,5 %, mientras que el CAC 40 de Francia avanzó un 0,1 % y el FTSE 100 de Londres subió un 0,4 %.
Los sólidos balances y las revisiones al alza de las perspectivas corporativas siguen actuando como ancla para las acciones europeas. Incluso cuando los titulares geopolíticos van y vienen, la entrega fundamental de resultados —especialmente en sectores de alto margen como el farmacéutico y la infraestructura energética— está dando a los traders razones para mantenerse invertidos.
Mercados de EE. UU. y América
La confianza en el mercado recibió un apoyo cauteloso por parte de los avances diplomáticos en Oriente Próximo. Funcionarios de Qatar señalaron que los mediadores estaban logrando progresos constantes hacia la resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque los términos específicos permanecieron sin revelar, un patrón habitual en los mercados globales acostumbrados a actualizaciones diplomáticas graduales sin avances inmediatos.
Por su parte, durante la sesión nocturna, el rally liderado por la tecnología en Wall Street cobró impulso, llevando al S&P 500 a otro cierre récord, ya que los inversores acogieron con satisfacción una nueva ronda de sólidos resultados impulsados por la inteligencia artificial. Nvidia subió más de un 2 % después de que Elon Musk elogiara los procesadores del fabricante de chips para los planes informáticos de SpaceX.
La atención se dirige ahora hacia el informe de empleo privado ADP de julio en Estados Unidos, que ofrecerá la próxima pista clave sobre la salud del mercado laboral estadounidense antes de la publicación de las nóminas no agrícolas del viernes.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo suben el miércoles, revirtiendo parte de las pérdidas registradas a principios de esta semana, después de que se informara de un nuevo ataque a barcos saudíes por parte de los hutíes respaldados por Irán en Yemen, lo que amenazó el optimismo cauteloso en torno a un posible acuerdo de paz en Oriente Medio.
Los futuros del crudo Brent, el índice de referencia mundial, suben un 0,9 % hasta los US$80,05, mientras que los futuros del crudo WTI de Texas (West Texas Intermediate) avanzan un 0,3 % hasta los US$76,00 por barril.
Ambos índices de referencia habían caído más de un 5 % en la sesión anterior, prolongando las fuertes pérdidas del lunes.
El Instituto Americano del Petróleo (API) anunció que las reservas de petróleo crudo aumentaron en 2,69 millones de barriles en la semana que finalizó, frente a las expectativas de los analistas, que preveían una reducción de aproximadamente 2 millones de barriles.
El mercado espera ahora los datos oficiales de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos, previstos para más tarde este miércoles, para confirmar la tendencia de las reservas.
Por otra parte, XAU/USD avanzó un 2,1 % hasta US$4.162,79 por onza, mientras que los futuros del oro subieron un 1,7 % hasta US$4.222,92.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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