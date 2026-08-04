Alcaldía de Bogotá retira propuesta de gravar con ICA a Bre-B tras presión gremial

En un giro inesperado, la Alcaldía de Bogotá anunció que no aplicará retenciones del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a las transacciones realizadas a través de Bre-B ni otras billeteras digitales luego de que diversos sectores del ecosistema fintech y gremios económicos manifestaran su rechazo
La Secretaría de Hacienda confirmó a Valora que se eliminará el texto del proyecto de acuerdo que generó confusión y que pretendía, según los críticos, extender el mecanismo de retención a estas nuevas plataformas.
Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, fue uno de los voceros que advirtió que gravar Bre-B desincentivaría la digitalización de los pagos e iría en «contravía de toda la evidencia académica y de mercado». Santos recordó que, en Brasil, la transaccionalidad del sistema Pix cayó un 15 % tras rumores de impuestos.
«En Colombia queremos volver a marchitar un sistema que ha probado ser exitoso», afirmó, destacando que Bre-B ya cuenta con 111 millones de llaves y que el 40 % de sus transacciones le están ganando terreno al uso de efectivo. Para el líder gremial, la propuesta inicial de la Alcaldía solo lograría que los ciudadanos más vulnerables sigan presos del efectivo.
Por su parte, José Ignacio López, presidente de ANIF, aunque recibió de forma positiva la intención general de exonerar a pequeños comercios, subrayó la necesidad de ser precisos en la redacción y recomendó «eliminar retenciones que desincentivan el comercio y la formalidad». De hecho, pidió a la secretaria de Hacienda perfeccionar el articulado para reflejar fielmente ese espíritu de fomento a la economía formal.
Beneficios para pequeños comercios
Ante la controversia, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, aclaró que el objetivo principal de la administración de Carlos Fernando Galán es facilitar los pagos electrónicos. «En Bogotá no vamos a cobrar ICA por el pago con Bre-B ni con ninguna billetera virtual», enfatizó la funcionaria en su cuenta de X, donde explicó que estas plataformas seguirán en las condiciones actuales, es decir, sin retenciones.
La propuesta, según Hacienda, busca beneficiar a los pequeños comerciantes (aquellos con ingresos brutos inferiores a 1.993 UVT, aproximadamente $100 millones anuales) eliminando la retención de ICA que actualmente pagan cuando reciben pagos con tarjetas débito o crédito.
«Agradecemos los comentarios que nos permiten mejorar la redacción del artículo para que no quede duda», expresó Cadena, al tiempo que confirmó que se eliminará la parte del texto que menciona los instrumentos de pago para evitar cualquier interpretación que sugiera una nueva carga tributaria sobre los sistemas digitales.
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