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Economía colombiana avanza con vientos de cola favorables, aunque crece menos del 3 %: NowCast Bancolombia

Según las estimaciones de Bancolombia, el crecimiento al séptimo mes del año habría sido inferior al acumulado entre abril y junio.

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Economía colombiana
El panorama sectorial muestra un dinamismo generalizado en la mayoría de las actividades. Foto: MinComercio

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Entre mayo y julio de 2026, la actividad productiva en Colombia se habría expandido a un ritmo del 2,8 % anual, según los cálculos del NowCast de Bancolombia.

De acuerdo con la entidad financiera, estas cifras sugieren que la economía experimenta un viento de cola favorable a pesar de las fuentes de incertidumbre latentes tanto en el frente externo como en el local.

Sin embargo, según sus estimaciones, el crecimiento al séptimo mes del año habría sido inferior al acumulado entre abril y junio, que la entidad calcula ahora en 3,1 % (antes en 2,7 %).

Economía colombiana a julio de 2026

De hecho, el pronóstico del indicador NowCast muestra una postura más optimista en comparación con el consenso de analistas del mercado, cuya perspectiva para el segundo trimestre se sitúa en 2,8 %.

Además, en el análisis mensual, la serie ajustada por efecto estacional del índice NowCast exhibió un comportamiento más volátil durante los últimos dos meses. Pasó de registrar una contracción de 2,8 % en junio a una expansión de 4,2 % en julio.

Desempeño sectorial sigue liderado por entretenimiento

Al inicio del segundo semestre, el panorama sectorial muestra un dinamismo generalizado en la mayoría de las actividades.

Economía colombiana a julio de 2026
Fuente: Bancolombia.

Se destaca el impulso en recreación y entretenimiento (11,5 %), servicios financieros (5,4 %), industria (3 %) y, en menor magnitud, comunicaciones (0,7 %) en el último año con corte a julio.

Por su parte, la agricultura (3,3%), los servicios públicos de energía (2,6 %) y el sector inmobiliario (1,9 %) mantienen sus niveles de expansión.

Y, a pesar de mantenerse en terreno positivo, los servicios profesionales (4,9 %), la minería (0,3 %) y el comercio (2,7 %) registran una menor tracción. Por su parte, la administración pública se ubica en 4,8 %.

Finalmente, el sector constructor es el único que permanece en terreno contractivo, ubicándose en -1,3 %.

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Tags: Bancolombia, Macroeconomía
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