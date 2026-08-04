Ganancias del Grupo Latam cayeron en el segundo trimestre, aunque en el acumulado a junio repuntaron

En el segundo trimestre de 2026, las ganancias (net income) del Grupo Latam se redujeron en un 48,2 % hasta US$125 millones en comparación con el dato del año pasado (US$242 millones), de acuerdo con los resultados financieros presentados este martes.
Este retroceso se produjo a pesar de que los ingresos del Grupo Latam llegaron a US$4.183 millones, lo que significa que fueron 27,6 % superiores a los del mismo periodo en 2025. De hecho, la firma resaltó que se trata de una cifra récord.
De acuerdo con Ricardo Bottas Dourado Dos Santos, CFO del Grupo Latam, el principal detonante de la presión sobre los márgenes fue el gasto en combustible, que prácticamente se duplicó en un año (+93,1 %) al alcanzar los US$1.712 millones.
El vocero señaló que este ítem fue responsable de gran parte del aumento del 45,9 % en el costo de ventas total del grupo. Otros costos operativos también experimentaron alzas, como el mantenimiento de aeronaves (+24,2 %), las comisiones (+38,6 %) y los servicios a pasajeros (+28,3 %).
En términos de rentabilidad operativa, el grupo alcanzó un margen operacional ajustado del 5,4 % y un EBITDA ajustado de US$713 millones. Por su parte, la ganancia bruta se situó en US$671 millones, reflejando una disminución del 23,5 % interanual.
Durante una sesión de preguntas con la prensa, el CFO también se refirió a la importancia de tener bajo control la gestión de la flota para enfrentar altos precios de insumos, mencionando que cuentan con flexibilidad para priorizar aviones más eficientes o extender la utilización de modelos actuales según sea necesario.
«Los resultados del segundo trimestre demuestran la solidez estructural del grupo, así como la propuesta de valor para los clientes y su capacidad para desenvolverse en un entorno volátil e incierto», destacó.
Finalmente, se informó que los accionistas aprobaron un nuevo programa de recompra de hasta el 5 % de las acciones en circulación en un periodo de cinco años, respaldado por una sólida liquidez total de US$4.226 millones al cierre de junio.
Ganancias del Grupo Latam crecen en lo corrido del año
A diferencia de los resultados específicos del segundo trimestre, el acumulado del primer semestre de 2026 muestra un panorama financiero positivo y de crecimiento para el Grupo Latam en comparación con el año anterior.
La compañía registró una utilidad de US$701 millones, lo que representa un incremento del 17,5 % frente a los US$597 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025.
Además, los ingresos ordinarios alcanzaron los US$8.204 millones, reflejando un alza interanual del 24,5 %, con lo que el resultado operacional se situó en US$1.030 millones al cierre de los primeros seis meses del año.
También se conoció que el flujo neto generado por las actividades de operación durante el semestre ascendió a US$1.543 millones.
Negocios de transporte y carga
A pesar de la caída en la utilidad trimestral, el grupo transportó a 21,1 millones de pasajeros, con un factor de ocupación del 81,8 %. Así, la mayor participación en los ingresos proviene de esta línea de negocio con US$3.613 millones con corte a junio (+27,9 %). Por su parte, el segmento de carga creció un 21,8 % hasta consolidar ingresos por US$510 millones.
Por mercados, Brasil se consolidó como la principal fuente de ingresos con US$3.591 millones en el semestre. En consecuencia, la firma anunció la incorporación de hasta 14 aeronaves Embraer E195-E2 entre finales de 2026 y 2027, lo que permitirá operar 42 rutas y llegar a nuevos destinos.
Particularmente en Colombia, el Grupo Latam transportó 5,2 millones de pasajeros en el primer semestre, destacando el crecimiento del 27 % en la ruta Bogotá–Montería.
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