Madecentro acelera inversiones y prevé facturar hasta $1,1 billones en 2026: abrirá tiendas en ciudades pequeñas

El optimismo empresarial tiene un nuevo rostro en el sector de la madera y los muebles. Dimas Tobón, gerente general del Grupo Empresarial de Madecentro, confirmó a Valora Analitik que la compañía reactivará todos sus planes de expansión durante el segundo semestre de 2026, convencida de que el nuevo escenario político y económico ofrece las garantías necesarias para invertir con confianza.
Madecentro cerró el año pasado con ingresos que rozaron los $950.000 millones, lo que representó un avance del 4 % frente al periodo anterior. La empresa llegó a diciembre con 230 tiendas operando en el país, gracias a la apertura de siete nuevos puntos de venta. No obstante, el resto de los proyectos de crecimiento permanecieron en pausa, a la espera de señales más claras desde el Gobierno Nacional.
En su división de muebles listos para armar (RTA), la facturación alcanzó los $290.000 millones, y el 60 % de esa producción se destinó a mercados internacionales. Tobón destacó que, pese a la incertidumbre, el negocio mantuvo su dinámica exportadora, con presencia consolidada en Estados Unidos, Chile, Perú, México y España.
Un giro en la estrategia para 2026
Con la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, Tobón asegura que el clima de negocios cambió radicalmente. El directivo señaló que la promesa de reglas claras y estabilidad jurídica ha despertado el apetito por materializar proyectos que antes estaban congelados.
La intención está puesta en reactivar todas las inversiones pendientes, e incluso sumar otras adicionales, porque consideramos que es un momento clave para apostarle al país, afirmó el gerente.
En ese sentido, Madecentro proyecta abrir 19 tiendas en los próximos meses, todas en municipios donde la compañía aún no tiene presencia. La selección de estas plazas obedece a una estrategia de capilaridad. Se trata de localidades de entre 40.000 y 50.000 habitantes, como Sahagún, en Córdoba, o Sonsón, en Antioquia, donde la oferta de productos para el hogar es escasa.
Tobón explicó que, al llegar a estos mercados, la empresa no solo amplía su cobertura, sino que también dinamiza el consumo local y ofrece a los habitantes nuevas opciones de mejoramiento del hogar que antes no tenían al alcance.
Inversión mixta y nueva infraestructura
Dara financiar esta expansión, la compañía destinará entre $4.500 y $6.000 millones. Esa cifra incluye tanto las nuevas tiendas como la construcción de un megacentro de servicios en Bogotá. El apalancamiento será mixto: la mayor parte provendrá de deuda, aunque también se utilizarán recursos propios.
Dimás Tobón precisó que la empresa llegó a 2025 sin deuda financiera, pero que ahora considera necesario adquirir nuevo apalancamiento para responder al ritmo de crecimiento que exige el momento. «Hay que apostarle al país y hacer país», dijo.
Empleo, costos y desafíos para el crecimiento
Madecentro cuenta actualmente con 5.100 colaboradores en toda su operación. Con la apertura de las 19 tiendas, la empresa espera generar entre 130 y 140 nuevos puestos de trabajo.
El ejecutivo reconoció que el incremento salarial del 23 % y la reducción de la jornada laboral impactaron los costos en cerca de cuatro puntos porcentuales sobre las ventas. Sin embargo, consideró que esos ajustes son parte de un proceso necesario para acompañar a los trabajadores y fortalecer el consumo interno.
Uno de los principales llamados que hizo Tobón al Gobierno fue la simplificación de trámites. «Somos un país muy burocrático», señaló, y agregó que la agilización de los procesos administrativos permitiría a las empresas operar con mayor fluidez y generar más empleo.
En su opinión, el nuevo gobierno tiene entre sus promesas atender esa demanda, y eso es algo que el sector privado observa con atención.
Sostenibilidad y proyección de Madecentro
Sobre el proceso productivo, el gerente general destacó que entre el 60 % y el 65 % de los tableros que utilizan provienen de materiales reciclados, e incluso cuentan con una línea 100 % sostenible. Esta práctica, explicó, contrasta con la producción artesanal, donde se desperdicia entre el 70 % y el 80 % de la madera.
Con este impulso, Madecentro espera cerrar el 2026 con ingresos que podrían llegar a $1,1 billones, un hito histórico para la organización.
Mientras tanto, la empresa mantiene su operación internacional y no prevé, por ahora, incursionar en nuevos países. El foco inmediato está en Colombia, especialmente en esos rincones del país donde Madecentro busca llevar su oferta por primera vez.
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