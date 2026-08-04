Así se puede enviar dólares y euros desde Whatsapp; fintech Littio lanza novedosa función

WhatsApp sigue siendo un terreno atractivo para el sector financiero por las posibilidades que permite la aplicación de mensajería para conectar múltiples usuarios alrededor del mundo.
Esta vez, la fintech Littio anunció el lanzamiento de funcionalidad que permitirá a sus usuarios enviar dólares y euros digitales directamente desde WhatsApp.
Con esto, se convierte en una de las primeras fintech en Colombia en integrar las transferencias entre usuarios dentro de la aplicación de mensajería.
La herramienta permite realizar envíos utilizando únicamente el número de teléfono del destinatario, sin necesidad de ingresar datos bancarios ni completar procesos adicionales. Además, la fintech aseguró que mantiene los estándares y validación propios de una operación digital segura.
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¿Cómo funciona el envío de dólares y euros por WhatsApp?
Littio especificó que la funcionalidad opera a través de Selenio, el asistente virtual de Littio en WhatsApp, quien guía al usuario durante todo el proceso.
Para utilizarla, los interesados deberán acceder al enlace oficial de WhatsApp disponible dentro de la aplicación y posteriormente iniciar una conversación con Selenio.
Luego, se deberá seleccionar al destinatario y “en tan solo tres mensajes completar la transferencia”, agregó la fintech.
Se aclaró que las transferencias están disponibles exclusivamente entre usuarios registrados en la plataforma que cuenten con saldo disponible en su billetera multimoneda.
Además, cada envío tiene un monto máximo de US$1.000 digitales (USDC) o el mismo monto en EURC.
Mauricio Guevara, general manager Wallet de Littio, indicó que con esta funcionalidad “damos un paso hacia una experiencia mucho más natural e intuitiva, permitiendo que enviar fondos sea tan sencillo como iniciar una conversación por WhatsApp, sin perder de vista algo que para nosotros es innegociable: la seguridad”.
Así va el crecimiento de Littio
Como parte de este lanzamiento, Littio fortaleció su infraestructura de seguridad para proteger las operaciones al tiempo que diseñó un proceso “que combina facilidad de uso con múltiples mecanismos de autenticación y validación para que cada transferencia se realice con altos estándares de protección», agregó Guevara.
Este lanzamiento hace parte de la estrategia de crecimiento de Littio para ofrecer alternativas a quienes administran dólares digitales.
La plataforma cuenta con más de medio millón de usuarios registrados, ha procesado más de US$1.000 millones en transferencias y tiene presencia en cinco países.
Con esta integración, Littio dio a conocer que reafirma su apuesta por desarrollar soluciones que eliminen fricciones en el uso de los dólares digitales.