El equipo técnico del Banco de la República revisó sus proyecciones para el cierre de 2026 y para 2027, dibujando un panorama de expansión económica que, si bien se mantiene en terreno positivo, muestra señales claras de enfriamiento.
Según el Informe de Política Monetaria de julio de 2026, la economía colombiana creció un 2,2 % en el primer trimestre y se estima que alcance un pico del 3,2 % en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, este repunte se considera en gran medida transitorio, impulsado por eventos como los comicios presidenciales y actividades en torno a la copa mundial de fútbol.
Para el cierre de 2026, la entidad proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca un 2,5 %, una cifra ligeramente superior al 2,4 % estimado en abril. No obstante, la verdadera moderación se sentirá en 2027, año para el cual la proyección de crecimiento se redujo al 1,9 % (frente al 2,1 % anterior).
Esta desaceleración responde a la pérdida de los impulsos temporales del consumo, una política monetaria activa que busca reducir los excesos de demanda y una caída prevista en los términos de intercambio a medida que se disuelven los choques de precios de materias primas.
Inflación y tasas de interés: el desafío de la convergencia
Uno de los mayores obstáculos para un crecimiento más vigoroso sigue siendo la inflación, según la lectura del banco central.
El informe revela que el pronóstico para diciembre de 2026 se revisó al alza hasta el 6,9 % debido a mayores presiones en los precios de alimentos y servicios regulados (como energía y combustibles). Además, el emisor espera que la tendencia decreciente solo se retome con fuerza en 2027, cerrando ese año en un 4,3 %.
En respuesta a este escenario, la Junta Directiva del Banco de la República decidió en junio aumentar la tasa de interés de política al 12 %, manteniéndola inalterada en su reunión de julio. Los analistas del mercado anticipan que la tasa de interés cerrará el 2026 en un 12,5 %, para luego descender gradualmente hasta el 11,1 % hacia finales de 2027.
El informe también detalla que, aunque la tasa de desocupación nacional alcanzó mínimos históricos del 8,3 % en mayo, las proyecciones le apuntan un deterioro gradual. En detalle, se espera que la tasa de desempleo urbana promedie un 8,8 % en 2026 y aumente al 9,8 % en 2027.
El déficit de la cuenta corriente también se ampliaría ligeramente debido al dinamismo de las importaciones y mayores pagos de intereses de deuda. Se proyecta un déficit del 2,5 % del PIB para 2026 y del 2,6 % para 2027.
Respecto a los términos de intercambio, tras un crecimiento del 13 % en 2026 impulsado por los precios del petróleo, carbón y oro, se prevé una contracción del 4,6 % en 2027 por la moderación en las cotizaciones internacionales de estas materias primas.
El Banco de la República enfatizó que estas proyecciones están sujetas a una elevada incertidumbre.
En el frente interno, preocupa la intensidad y duración de un fenómeno de El Niño fuerte, que podría presionar aún más los precios de la energía y los alimentos. En el ámbito externo, la persistencia de los conflictos en Medio Oriente sigue afectando los costos de transporte global y los precios de los combustibles, lo que podría obligar a mantener tasas de interés elevadas por un tiempo más prolongado tanto en Colombia como en Estados Unidos.
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