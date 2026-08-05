Ingresos de Grupo EPM ascendieron a $19,5 billones en el segundo trimestre de 2026: utilidad llegó a $3,2 billones

Durante el segundo trimestre de 2026, el Grupo EPM registró ingresos consolidados por $19,5 billones, un Ebitda de $5 billones y una utilidad neta de $3,2 billones.
Lo anterior, explicó el conglomerado, se logró tras “una operación sólida, el uso eficiente de los recursos y un portafolio de negocios diversificado”.
Por su parte, EPM alcanzó ingresos por $9,2 billones, un Ebitda de $3,7 billones y una utilidad neta de $2 billones.
“Estos resultados nos permiten responder con hechos a la confianza que millones de personas depositan en el Grupo EPM. Detrás de cada cifra hay una responsabilidad con los usuarios, con las comunidades y con los territorios que esperan de nosotros servicios confiables y un aporte real a su desarrollo”, afirmó John Maya Salazar, gerente general de EPM y líder del Grupo EPM.
No obstante, resaltó un crecimiento en sus ingresos “que no se refleja en el Ebitda por las presiones operativas como el fenómeno de El Niño en Colombia (ENOS), y la marea roja y el invierno altiplánico en Chile. La gestión financiera y otros factores no operacionales como la venta de UNE y las tasas de cambio que permitieron compensar ese efecto y mejorar la utilidad final del Grupo”.
En el primer semestre de 2026, el Grupo EPM generó un valor agregado de $11 billones, producto de la prestación de servicios públicos y de las inversiones que realiza en los territorios donde opera.
De este monto, $2 billones se destinaron al Estado y a las comunidades a través de impuestos, tasas, contribuciones y programas sociales. Asimismo, $2,7 billones se dirigieron a proveedores y al sistema financiero.
Otros $2,8 billones se reinvirtieron en las empresas y, a su vez, $1,5 billones se destinaron al pago de los empleados.
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