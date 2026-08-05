Gobierno Petro dejó hoja de ruta para potenciar al hidrógeno en el sector energético hasta 2031

A menos de dos días de que concluya el gobierno del presidente, Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía señaló que Colombia dio pasos importantes para consolidar al hidrógeno dentro de la transición energética. La cartera informó que, en la sesión no presencial del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, votó de manera favorable el Conpes de política nacional de hidrógeno, con la finalidad de impulsar este sector y desarrollar una hoja de ruta hasta 2031.
Según lo manifestó la entidad, la política pública busca superar barreras que enfrenta este mercado, entre las que se encuentran una demanda limitada, retos de infraestructura, capacidades regionales insuficientes, dispersión regulatoria y bajos niveles de inversión. Por ello, planteó 60 acciones a cargo de 27 entidades del Estado, cuya inversión indicativa sería de $86.424 millones.
Palma promovió la formulación de este Conpes junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La cartera también aseguró que este proceso será importante para la implementación de la política, impulsar la integración de este tipo de fuentes de energía al sistema, fortalecer la planeación de infraestructura y promover proyectos estratégicos para Colombia.
De otro lado, el Gobierno manifestó que, como complemento a esta medida, expidió la Resolución 0900 de 2026, mediante la cual los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente establecieron los umbrales para el reconocimiento del hidrógeno de bajas emisiones, fijando la cifra en 3,6 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de hidrógeno producido.
“Esta metodología voluntaria permitirá ofrecer mayor trazabilidad ambiental, fortalecer la confianza de inversionistas y compradores, y preparar al país a las futuras exigencias de los mercados internacionales”, aseguró la cartera.
Qué dice la ANDI al respecto
Karen Peralta, directora de la Cámara de Hidrógeno y Gases Renovables de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), expresó que esta política es el reflejo de años de trabajo y construcción de consensos entre el Estado, los gremios y la academia.
“Este Conpes manda unas señales muy claras a los inversionistas sobre lo que le espera al país en el futuro alrededor del hidrógeno, más allá de ciclos electorales, más allá de periodos presidenciales. Lo que busca es definir una política de largo plazo”, expresó.
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Añadió que una de las principales dificultades en esta materia ha sido la articulación interinstitucional, pero enfatizó que este Conpes plantea mecanismos para dar solución a ese desafío. También indicó que, si bien los recursos son indicativos y no están comprometidos, la política sí envía señales para atraer inversiones a este sector y a otros energéticos, como el metanol y los combustibles sostenibles de aviación.
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