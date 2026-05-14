Potenciar energías renovables y reglas de juego claras: lo que requiere el hidrógeno para avanzar en Colombia

Acelerar proyectos renovables, estabilidad regulatoria, incentivos a la demanda, impulso a los fertilizantes y tarifas competitivas en infraestructura eléctrica son algunas de las necesidades que requiere el hidrógeno verde para avanzar en Colombia. En el marco del Congreso Internacional de Hidrógeno, celebrado por la Asociación Hidrógeno Colombia que es presidido por Brayaham Villa, se expusieron varios de los retos y necesidades para potenciar este energético.
Si se pone la lupa sobre cada uno de estos puntos, en primer lugar, deben implementarse mecanismos para acelerar la demanda de hidrógeno en el mercado, con la finalidad de aumentar su competitividad. A la vez, se requieren reglas de juego claras y alineadas con los mercados internacionales, así como la expansión de la generación de energía eólica y solar para garantizar la competitividad de estas fuentes en el mercado.
Los expertos también mencionaron que se debe promover eficiencia en las tarifas, particularmente en lo referente a la infraestructura eléctrica, e impulsar los fertilizantes verdes y su cadena de valor con la finalidad de fortalecer la descarbonización. Incluso se mencionó que podrían consolidarse epicentros de este mercado integrados con la gran industria, las exportaciones, la logística y los puertos.
Lo anterior también requiere cooperación internacional y capital privado, particularmente de la banca, con la finalidad de generar un mayor dinamismo en las inversiones y en los proyectos. También existe la necesidad de incentivar la demanda en transporte marítimo, refinerías y combustibles sostenibles de aviación.
Otro de los datos expuestos en el congreso fue que Colombia cuenta con cerca de 40 proyectos en distintas fases relacionados con el potencial de este energético y con inversiones estimadas en US$40 millones.
En particular, algunos de los subsectores llamados a involucrarse en este energético son la producción de fertilizantes, las refinerías, los combustibles sostenibles de aviación, el transporte marítimo y la movilidad pesada.
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En cuanto a la ubicación de los proyectos de mayor escala en Colombia, estos se concentran en La Guajira, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Atlántico. Sin embargo, debe mencionarse que en este segmento se hace referencia a iniciativas anunciadas.
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